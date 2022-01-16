望月樓同枱4人檢疫 兩人早走兩人留

可申提早離開 有人收通知有人無

檢疫者批不明白準則

梁小姐向本報說，兩名友人本月8日接到衛生署電話，稱已接種兩劑疫苗、體內抗體足夠、鼻咽採樣呈陰性的人可申請提早離開竹篙灣。已接種兩劑復必泰的梁得悉後，向檢疫中心熱線查詢，始接獲電話通知有關安排，並即時遞交針卡及申請。她說兩名朋友先後獲安排抽血及「撩鼻」採樣，並於1月10日及12日離營。梁及餘下一名朋友昨日才獲安排「撩鼻」，至昨晚11時半獲通知可離開。

檢疫期明日屆滿，梁稱已不奢望提早離開，惟批評衛生署在熱線向她表示能提早離開，卻久未行動，「畀咗個假希望我哋」。她亦不明白為何4人同日入竹篙灣，最終兩人先提早離開。她又說，該兩名朋友離開時獲派發表格，提醒在檢疫期餘下日子接受自我監測及強檢，沒列明能否外出。梁說朋友曾向工作人員查詢是否需家居隔離，對方回答「我只是負責放你們走」，及提醒兩人要在第19日檢測，其餘東西「完全無指引」。她批評檢疫中心安排混亂、系統僵化，熱線長期打不通，前日打了31通電話才有人接聽，「被隔離的人面對極度無助和無奈」，希望盡快改善。

再有人延遲一日才能離營

另有市民延遲一日才能離開檢疫中心。蔡先生的8歲女兒曾與早前確診的屯門東亞大藥房11歲少東乘搭同一輛校巴，成為密切接觸者而須檢疫。蔡說，上周二收到衛生署電話，通知一家四口要到竹篙灣檢疫，留家兩天才獲安排起行。家居隔離期間，有職員提醒他們如非購買必需品就不要外出。

蔡為照顧女兒而自願延長檢疫期，兩人將於本周五離開竹篙灣，而蔡太及家中菲傭屬女兒的家居接觸者，只須檢疫4天，原定前日能離開。二人在竹篙灣檢測陰性後，未獲安排離開，工作人員只叫她們等待，未交代原因。蔡表示女兒學校的家長群組中，至少10多名家長同樣已過檢疫期仍未能離開。

蔡太原預計只須在竹篙灣逗留一日，故只攜帶一個背囊，僅有一套替換衣服，他們亦未有預先為菲傭買電話數據卡，蔡斥「原來檢疫日期都可以係假」。菲傭昨晚約7時半終可離開竹篙灣，蔡太則於午夜前離開。

梁子超：留家兩日才送檢疫不理想

蔡氏一家留家兩日才被送入竹篙灣，呼吸系統科專科醫生梁子超形容安排「絕不理想」，因在家隔離或造成垂直傳播，認為應盡快將相關者送往檢疫。他認為問題因防疫系統人手及設施不足，若防控人手不勝負荷，疫情可能失控，屆時確診個案或幾何級上升。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，檢疫中心人員工作忙碌，已盡力做好，希望公眾給他們時間理順所有事情，盼市民諒解。

（新冠疫情）