警嚴打花墟貨放行人路 商會：勸盡量配合 有乜計

警方消息稱，今年會加強對花墟的執法行動，嚴格打擊商戶將貨物、雜物及年花等放在舖外受限的行人路及馬路；當局周末前已與花墟主要商戶就安排開會，以給時間準備，如另租地方放貨，又說會與食環署聯合行動，約周二（18日）起嚴厲執法。消息人士說，「總之不要搞到人頭湧湧」，未來幾天會在花墟掛警告橫額，並在店外貼警告標語，重申檢控是最後手段，最想互諒互讓。

消息並稱，警方會一如往年，接近春節時在花墟採取封路措施，當發現部分路段人流增多，例如七成滿時會封路。

商戶憂無得做 市民：入店揀花更迫

在花墟經營花店、有份與相關部門開會的鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春稱，部門代表會上表明若花商獲警告後不立即搬走物品，會由執法人員移走，「佢哋話攞啲鏟車嚟……如果你（部門代表）話攞啲鏟車、攞夾嚟夾，咁你就唔係對付商戶，係對付香港市民、與市民為敵㗎啦」。他會勸喻商戶盡量配合，「佢要我哋搬咪搬、要罰錢咪罰，咁有咩計？」又預計花墟規模不夠大，未必悉數吸納年宵客源，加上疫情下市民有顧慮，「個個都以為好多人就唔嚟」，花市取消亦未必能讓生意變好。

在花墟經營數十年、主要賣年桔的張先生稱，要求搬走行人路上貨物等同「無得做」，政府「應放寬則放寬」，相信只要到場者戴好口罩便不會令疫情擴散。

帶同兒子到花墟的鄧太往年都會到花市購年花，對取消花市感可惜，唯有改到花墟購買。她認為若商戶將貨架搬回舖內，氣氛大打折扣，「其實都唔係話好阻（街），大時大節都係得幾日，可以將就下」。馬小姐和吳小姐是花墟常客，吳小姐稱若顧客要入店才能挑選，恐令店舖更擠，增加風險。

（新冠疫情）