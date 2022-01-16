梁卓偉倡高危工作者戴N94 世衛專家：潔手最重要

前線執勤應戴N95 每日上班前檢測

梁卓偉在節目後又說，在高危地方工作的員工如機艙清潔員、檢疫中心員工等，應考慮每日上班前檢測，即使未能做PCR檢測，也應做快速病原體檢測，另亦要加強教育，包括如何正確除下保護衣。

民用航空事業職工總會主席李永富說，現時機艙清潔工工作時戴外科口罩，若戴N95口罩或影響呼吸。他說，現時機組人員離開航班時會關掉冷氣，建議清潔時可繼續開冷氣，讓空氣較流通，亦可考慮先消毒再清潔。

世衛傳染病流行病學及控制合作中心主任司徒永康接受本報專訪稱，N95口罩非人人適合，尤其有心肺病的人，曾任醫管局總感染控制主任的他認為，通過ASTM標準的3層物料外科口罩可抵擋飛沫，醫護若不涉及AGP（霧化粒子程序）等程序，例如氣管插管、氣道吸孔及心肺物理療法等，戴上外科口罩已足夠。同樣情况亦適用於其他前線防疫人員包括清潔工等，他強調最重要的不是戴哪款口罩，而是做好社交距離及手部衛生清潔，着外界勿以為戴手套便乾淨，「如果你摸到啲邋遢嘢，由朝到晚都係戴住呢個手套，咁就有可能播菌」，應不時用消毒液搓手清潔，特別是搓手指頭。若有需要，清潔工等也可穿保護衣，但須教導他們如何更換及棄置。

專家：N95需測面形 心肺病患不宜

至於一般市民應否戴N95口罩？他稱「驚你咪戴」，但同時提醒N95需做fit test，「要冚得實先至係有用」，否則無異外科口罩；而就算配合面形，亦要留意是否適合使用者，尤其有心肺病問題者，曾有哮喘病人戴N95「冚得太實，頂唔順」，提醒或弄巧反拙。他亦叮囑別以為單以紫外線燈便可殺死病菌，「因為過程好慢，而且有啲地方照唔到，唔可靠」。

整體而言，他說香港早在疫症爆發初期已有隔離安排，其後又有追蹤及檢測等措施，「令到香港今日控制疫情咁成功」。

（新冠疫情）