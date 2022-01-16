檢疫21日 婦入社區4日初陽 專家：潛伏逾3周可能低 或採樣不準酒店社區感染

衛生署昨晚公布，一名已打兩針科興43歲女子初步陽性，上月20日從巴基斯坦抵港，在油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，抵港時和檢疫期間6次檢測都陰性，1月10日完成檢疫，返回石硤尾大坑東邨東滿樓寓所，1月14日後採樣驗出初步陽性，Ct值大於20。

料非復陽 多屬Omicron

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉稱，巴基斯坦返港43歲女子潛伏期逾21日才驗出陽性的可能較低，尤其若她感染的是潛伏期較短的Omicron，應檢視檢疫期間採樣及實驗室檢測是否穩妥，但亦可能是返社區後才受感染，患者出社區4日足以在社區染疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，患者Ct值不算低，復陽可能小，也可能是潛伏期長過21日，但可能很低，估計她可能在檢疫酒店交叉感染。他又說，本港近日做大量檢測都沒找到其他個案，故患者返港後短時間內感染的機率低。他說，除非患者復陽，否則多數是感染Omicron，散播風險很高，若同住家人也染疫，則出現垂直及橫向傳播的風險也較高。

機艙清潔員中招 曾到長亨街市

此外，昨有一名41歲女機艙清潔員初步陽性，住青衣長宏邨宏善樓，已打兩針科興，在1月1、3、5、8、11、14日都有檢測，其中8和11日為陰性，14日初步陽性，Ct值大於20。機艙清潔員屬特定群組，據疫情專題網站及機管局早前公告，若在國際航班工作要每兩日一檢，在內地航班工作則每3日一檢。41歲機艙清潔員在本月首5日仍是每兩日一檢，後變為每3日一檢，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，仍要調查患者曾在什麼航班上工作，理論上應兩日一檢，「至於最近呢兩日點解（檢測）係疏咗，我哋都要了解番」。

兩日一檢變3日 張竹君：要了解

41歲機艙清潔員每日在約3至8班航機工作，主要負責清潔貨機機頭位置，部分機組人員抵港後不會落機，故清潔員有時會見到機組人員，但若有機師在場，患者只會清潔後方廚房及廁所等。張竹君說，暫未確定機艙清潔員如何染疫，有可能患者見過部分機組人員，但相關機組人員沒入境香港、沒檢測，無法得知相關機組人員有否染疫；也有可能是病毒污染機艙環境。而患者在社區感染的可能則相對較小，要等全基因分析才可確定。

張竹君又說，患者平時活動不多，主要是上班和買餸，1月10日放假時曾到長亨邨麥當勞，以及在長亨邨街市地下購物。

先是過去一周的4日內兩名竹篙灣保安員染疫，昨又出現7日內2名機艙清潔員感染，梁卓偉認同個案顯示這類前線人員較以往更高感染風險，若他們放工後與其他人混雜生活，社區傳播風險亦增加。

明報記者

（新冠疫情）