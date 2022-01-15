空運收緊 醫局：藥物供應正常 密切監察

藥劑師倡供應商加大存量

學者：化療藥停4周 理論上影響不大

瑪麗醫院肝膽胰外科主任張丹圖表示，未有聽聞藥物或手術用品供應緊張，稱不少手術器材，如針線及內窺鏡導管等來自美國或日本等地，但由本港代理商負責供應，並非逐次補給，多屬批量入貨，暫未見供應短缺，相信問題不大。

港大醫學院臨牀腫瘤學系臨牀副教授林嘉安表示，本港化療藥多來自歐美及內地，未聽聞供應受阻，一旦斷貨，患者停藥2至4周內理論上影響不大，過往有化療藥供應不足，曾用其他藥物替代，除非同類產品停止供應，否則應足以應付。另有公院腫瘤科醫生表示，經驗上若特定藥物供應緊張，藥房會於兩至三周前通知前線醫生安排。

崔俊明指出，本港大部分藥物來自海外，現時本地藥物供應商及分銷商一般會有約一至兩年存貨，暫時未有藥物受影響。他認為，最需要注意的是應急類藥物如急症室用藥，供應受阻或影響生死，建議供應商加大貨存量，如增半年儲備，以免影響治療。

醫管局表示，公立醫院藥物和醫療物資分別採購自本地及海外供應商，目前存量及供應正常，個人防護裝備則有足夠6個月使用的庫存量，發言人指知悉空運可能受影響，會密切監察庫存，確保供應穩定。

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