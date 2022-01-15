深圳擬收緊跨境貨車司機檢測 兩日一驗

現時已接種兩劑疫苗滿14天的中港跨境貨車司機，若透過「粵康碼」入境深圳，須持72小時核酸檢測。為防止疫情蔓延，深圳日前公布收緊檢疫安排，與中港跨境貨車司機有接觸的內地工作人員，由原本7天兩檢，收緊隔日一檢。

稱未知實施日期 業界憂司機續流失

有業界表示，前日起在深圳灣、文錦渡等口岸張貼告示，要求跨境貨車司機出示48小時內的核酸檢測，與以往出示72小時內的核酸測試有別。貨櫃運輸業職工總會主席陳廸手回覆，稱得知深圳有意收緊跨境貨車司機檢疫安排，但暫時未接獲實行時間的通知，預料或下周起實施。他稱，可以理解內地方面因應疫情加強防控，而業界亦處於被動角色，只能無奈接受，期望內地口岸加派人手配合，一旦疫情放緩亦應馬上放寬措施。

陳廸手說，運輸成本自疫情後已增加，暫時未見收緊檢測對物價的影響，而他更關注引伸出的跨境司機流失問題，稱從業人數由疫情前約1.3萬跌至現時少於8000，流失近四成，認為政府的第五輪防疫抗疫基金應同時資助業界，每名跨境貨車司機應至少補貼5000元，否則流失將持續。

（新冠疫情）