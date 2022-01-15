屯門派3000快測套裝 民署：不能代強檢

網站增輪候人數查詢

屯門現設11個採樣站，本周初期區內不乏檢測人龍，排隊情况昨有改善。當局在「社區檢測中心」網站，新設「屯門區檢測點－輪候狀况」，市民可了解各採樣站的輪候人數。據網站昨午2時半更新，新和里遊樂場排隊人數最多，約90人，其次為友愛社區中心地下有蓋操場及兆麟運動場，同一時間均有約60人排隊。至昨傍晚，各站輪候人數回落。

友愛體育館為昨日全日人流較少的採樣站，前往檢測的屯門居民李小姐表示，首次強檢要跨區到元朗，以避過屯門區內人潮，「我家望到樓下的檢測站，非常多人，望到已覺得好得人驚」，稱提供網上查詢有助揀選人少的採樣站。

義工派發 時間地點未知

政府昨天公布，民政事務總署將透過「全港社區抗疫連線」的義工，向屯門居民免費派發3000套新冠病毒檢測套裝，盼市民自行檢測，及早識別感染個案，並強調自行檢測不能代替政府強檢要求。署方回覆本報查詢時稱，上述套裝由醫管局送贈，屯門民政處會繼續透過義工向區內有需要居民和長者派發，惟未有回覆派發時間及地點。

檢測承辦商「相達生物科技」表示，公司向醫管局提供前線員工常規檢測產品，又指市民收到檢測套裝後，使用採樣棒時，要放入兩邊鼻孔至少打5個圈，再放進測試液攪拌，測試棒約20分鐘會顯示結果，「C區（出現）一條線即陰性，C及T區各一條線即陽性」。相達生物科技董事長及中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾說，曾以約23,000名無症狀感染者的樣本做測試，顯示檢測套裝「靈敏度」達84.2%；當樣本Ct值為30或以下，檢測的準確度則逾98％，即容易測出病毒量高的人。

（新冠疫情）