竹篙灣60人因遲檢測遲走 民安隊致歉

近日有傳媒報道稱，有密切接觸者的家居接觸者本身要檢疫4天，但到第三天尚未獲安排做檢測。徐樂堅回應稱，自從1月6日起，大批檢疫人士到達竹篙灣，開始有投訴指有檢疫人士遲了檢測，其後得悉有人為輸入錯誤。

他指從1月6日至1月13日，共有2150多人完成檢疫，其中約60人比原定檢疫令日期遲一至二日才能離開，他就此致歉，稱已加強督導檢疫中心，「確保每一個環節都不會漏了資料，讓下一個環節同事有漏失」。

人手入資料出錯 無進場紀錄

民安隊回覆本報表示，檢疫人士均須待檢測結果呈陰性和與他們相關的密切接觸者同期的檢測亦是陰性時，方可離開，負責接收檢疫人士的同事在輸入資料的程序出錯，導致資訊系統沒顯示檢疫人士的進場紀錄，亦引致負責化驗的人員未能為個別人士安排檢測。民安隊稱獲悉有關情况後已立即了解及跟進，並表示歉意。

徐樂堅表示，目前竹篙灣檢疫中心、3個檢疫酒店及鯉魚門公園度假村，共餘950個單位可用，他明白有檢疫人士投訴在竹篙灣檢疫中心有不愉快經驗，除延遲檢測，亦有房間問題等，他代表竹篙灣檢疫中心團隊向受影響者致歉。

（新冠疫情）