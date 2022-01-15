事隔11天 林鄭確認鄧以海赴洪門宴 賓客須檢疫者續增 「部分個案處檢控程序」

洪為民本月3日在灣仔灣景中心的西班牙餐廳「Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant」舉行生日派對，當中兩名賓客染疫，其中廠商會青年委員會委員王詩雅（第12,838宗）被質疑瞞報派對前後的其他行蹤，包括生日派對前曾到西環出席另一聚會，及生日派對翌日到銅鑼灣希慎廣場「牛氣」打邊爐，相關行蹤均涉及其他人染疫。

被問王詩雅 防護中心未正面答

昨天在疫情記者會上，徐樂堅被問及王詩雅個案的檢控情况，徐說若遇到一些個案懷疑違反第599D章，包括刻意隱瞞、提供假資料，影響公共衛生調查，一定會檢控，「都有相關個案現時進行緊檢控程序，不過邊個個案進行緊檢控程序，我就唔可以喺呢度同你講，不過我哋係有啲個案進行中」。

徐樂堅又說，最新調查發現，洪為民的生日派對有225人出席；衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，生日派對出席者當中，有113人在當晚9時半之後在場，要檢疫。

特首林鄭月娥表示，共有15名官員出席洪為民生日宴，包括退休前休假的前海關關長鄧以海。她說，早前已發聲明表示會嚴肅跟進事件及作內部調查，目前調查仍未完成，不宜作回應，但強調當局會嚴肅、不偏不倚地跟進，有結果會再交代。

食物及衛生局長陳肇始則表示，會循涉事餐廳有否遵從防疫規定和《公眾衛生及市政條例》牌照要求的方向調查，包括負責人、員工及顧客有否遵從使用安心出行等規定，如有人違法將會檢控。

（新冠疫情）