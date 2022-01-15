千人工作竹篙灣 4天兩保安中招 專家倡員工每日一檢 戴N95接觸檢疫者

對於近日每日新增陽性個案宗數減少，衛生防護中心總監徐樂堅表示，暫未能確認疫情是否已緩和，不排除部分地區仍有隱形傳播鏈，指疫情受控是言之尚早。

曾與確診保安共膳

將軍澳廣場吃早餐買餸

昨天再多一名51歲竹篙灣保安染疫，是之前證實染疫的另一名51歲女保安（第13,004宗）的同事，上班時會一起在貨櫃內午膳，前者被列為後者的密切接觸者，1月11日入檢疫中心，1月13日發病，昨日初步陽性。新染疫的女保安已打兩針科興，曾在青衣城肯德基（KFC）與同事吃早餐，以及在將軍澳廣場太興吃早餐，亦會到將軍澳廣場街市買餸。她居住的將軍澳寶盈花園4座昨晚被圍封強檢。

此外，早前有人染疫的北角楓林花園第3期6B單位，昨再多一人初步陽性。連同楓林花園新個案及竹篙灣新驗出初步陽性的女保安，北角女機艙服務員（第12,676宗）所引發的群組累計已有45宗個案。

牛氣44客需送檢 暫找到10人

同樣屬於該群組的還有銅鑼灣希慎廣場食肆「牛氣」的3名患者，包括廠商會青年委員會委員王詩雅（第12,838宗）、王的32歲女友人（第12,882宗）和一名20歲港大男生（第13,012宗），他們均曾在1月4日晚上在牛氣用膳，衛生防護中心日前稱，同時段有19枱、共44名顧客在該食肆用膳，需檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，曾光顧牛氣的3名患者病毒基因排序一樣，懷疑經空氣傳播病毒，至昨日追蹤到10名食客及11名員工，全部送檢疫。

至於與望月樓相關的群組，前日驗出初步陽性的屯門「莊柏醫療」黃金海岸診所兩名護士，其中一人昨證實陽性，是住屯門龍成花園第一座的21歲兼職女護士。而原本驗出初陽的22歲女護士最終未被列為個案，張竹君表示，患者樣本驗出D614D，懷疑其樣本受疫苗污染，追查下發現診所為員工採樣期間曾拿出疫苗準備注射，疑診所環境被疫苗污染，致22歲護士早前驗出初陽。

屯門連日檢測未揭個案

徐樂堅：難確認疫情緩和

此外，昨日初步陽性個案少於10宗。徐樂堅表示，政府在屯門區做了數日檢測，暫未有其他陽性個案，但不能確認疫情是否已緩和，因近日屯門區的個案到過不少地方，部分個案較後期才找到，仍要調查是否造成其他傳播，亦不排除社區仍有隱形傳播鏈。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，竹篙灣員工較早期已發現染疫，對社區的風險不及其他發病後多日才被發現的個案。他說，現時竹篙灣員工兩日一檢已不錯，若有能力可加密至每日一檢，因Omicron傳播迅速，兩日內已可在多處散播。他又說，空氣傳播是Omicron傳播的重要渠道，故政府應讓要接觸高危者的前線員工戴N95口罩。

梁又稱，本港一定有走漏個案，否則不會出現超市理貨員的不明源頭個案，且牛氣等多間出現疫情的食肆都未能追回所有食客，若部分走漏的食客已染疫、再到人多密集地方，如中學、大學等，疫情有可能急速逆轉。

明報記者

（新冠疫情）