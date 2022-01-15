失業者借錢交租嘆未受惠 社協促派1萬元

30歲的林女士一家三口居於太子月租7000元劏房，夫婦倆因Omicron疫情相繼被迫停工。

社協促勿待財案才支援 「等救命死得」

林女士原在小食店當兼職樓面，因店方轉做外賣，她已停工兩個月，而政府宣布幼稚園停課亦令她失預算，需留家照顧3歲兒子，無法再上班。在地盤當日薪風喉工的丈夫頓成家中唯一經濟支柱，但上月起因工程零件受內地疫情影響無法供港，現時每月僅約一周有工開，手停口停下收入大跌七成至5000多元，一家三口沒領綜緩，丈夫只好向僱主借錢交租。

林女士說，對抗疫基金未有支援停工及開工不足市民感失望，原本期望政府至少會派8000或1萬元，怎料「得個桔」，憂如繼續無工開，開年飯不奢望有雞有肉，「有米落肚已經好好」，又說「新年想買件新衫畀小朋友都冇錢！」

施麗珊說，政府不應將支援失業者的責任推給下月發表的財政預算案，否則市民或半年後才獲資助，「等佢救命就死得」，促向失業及開工不足者派1萬元，否則不少基層無錢過年。

（新冠疫情）