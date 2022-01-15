花市取消「補償多餘」 花農：賣不掉攞去填海

林滿祥說，本港疫情嚴峻，維持社交距離措施在所難免，但去年年宵在減少檔口數目及規模下仍能舉辦，且沒有市民因而確診，不理解為何今年一刀切取消花市。他現時幾乎24小時開放位於元朗八鄉的花場，讓熟客入內買花，透露今年運輸、人工成本已因疫情上漲，每棵時花成本較去年貴50元，加上取消花市，可謂百上加斤，估計生意將較往年同期下跌一至兩成。

對於政府稱會盡快向花市攤檔退還全數費用，並向檔主發放使用費（即競投價格）的一半作特惠金，林滿祥形容有關補償「多餘」，稱其年宵攤位往年生意額達30多萬元，特惠金根本無法填補損失及成本，反問：「得嗰幾萬元，我用嚟買鹽定買醋好？」

稱租金高昂 無意另覓地方散貨

問及食物及衛生局長陳肇始昨稱有花農會另覓地方「散貨」，林滿祥說因租金高昂，銷量亦未必能抵銷租金，不會考慮。

早前以逾50多萬元在維園年宵市場投得10多個攤位的「桃花大王」劉海濤說，政府應提早至少20日向業界公布取消花市，因花農需重新計算花期、計劃如何「散貨」等。他慨嘆花費不少精力、時間栽種，部分桃花已種植近5年，若今年新年未能賣出就要「鋸走」。被問到若未能賣出桃花，有何打算，他說：「咪攞去填海。」

（新冠疫情）