第五輪基金共涉35億 下周可申最快過年前發放 抗疫資助減半 飲食業：只補兩成損失

食肆最多25萬 酒吧2.5萬

特首林鄭月娥昨日表示，今輪防疫抗疫基金主要支援兩類處所或人士，第一類為直接受收緊社交距離措施影響者，包括食肆、美容院等，第二類則為疫情爆發後從未復蘇、長期「冰封」的行業，包括旅遊、跨境客運業。處所等資助額為上一輪的一半，人員資助額則為上一輪的三分之二，而因疫情取消的年宵市場及漁農美食嘉年華檔主亦可獲補助，年宵檔戶可獲已繳交攤位使用費的一半，美食嘉年華每個漁農業參與單位可獲5000元（見表）。由於基金尚有40多億元結餘，毋須向立法會申請撥款。

今輪抗疫基金每間食肆續按舖位面積，可獲5萬至25萬元不等的資助；卡拉OK、夜總會、酒吧每間則可獲2.5萬元，餐飲處所總承擔額約為17.6億元。旅遊及跨境運輸業方面，持牌旅行代理商若僱用10名或以下職員，每間可獲5萬元，若僱用11名或以上職員，則以每名職員5000元津貼為計算基準。

餐飲業倡再推「保就業」消費券

餐飲聯業協會會長黃家和稱，上周五（7日）晚市禁堂食起短短一周，業界每日平均損失1.5億元，若限制措施延長多兩周，業界起碼損失40億元，食肆若失現金流，或難在年關向供應商「找數」，期望新一份財政預算案再次推出「保就業」計劃，協助業界出糧，又期望政府放寬限制措施後再推消費劵，以刺激消費。

張宇人斥無視有條件復晚市建議

飲食界立法會議員張宇人批評對食肆資助金額甚低，稱禁晚市堂食時措施延長14天，食肆失去團年飯生意黃金檔期，資助卻不及損失金額兩成，而政府對其建議食肆選擇彈性營業時間及只招待已接種疫苗市民以換取恢復晚市等充耳不聞，對政府未能顧及平衡防疫與經濟感到失望。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，政府援助金額不但減半，亦沒因不同酒吧實際營運作補貼，認為是「隨意打發」受害業界，相信現時界內已掀起新一輪裁員及結業潮，將無法估計業界損失。星夢郵輪質疑，郵輪為表列處所且屬旅遊行業，卻不納入資助行列。香港旅遊促進會亦批評，當局今輪仍不援助同樣長期停業的本地旅遊巴士業務，令非專利巴士業界非常憤怒。

演出業協會籲延續場租寬減

演出業協會表示，演唱會的籌備、安排、製作，以至門票銷售的工作需時，關閉場館28日會對業界產生最少6個月的影響，呼籲康文署延續即將於今年3月到期的支援措施，例如基本場租寬減75%等。

明報記者

（新冠疫情）