賀歲馬或連續兩年閉門 擬禁傳媒馬主入場

去年頭炷香取消 嗇色園未公布安排

去年黃大仙祠因疫情持續，取消開園99年以來一直舉辦的年三十晚上頭炷香。當日黃大仙祠提早下午4時半關閉，由黃大仙祠監院連同嗇色園董事會主席及副主席在午夜零時為廣大市民祈福，信眾透過嗇色園的facebook、港台電視觀看直播儀式。而去年大年初一至正月十五，黃大仙祠實施人流管制，善信進祠須用「安心出行」或登記個人資料以獲「入園特許證」。

車公廟去年限人流 入場排3小時

至於大年初二車公誕，新界鄉議局每年均派代表到沙田車公廟為香港來年運程求籤，去年活動只限受邀者、工作人員及部分傳媒機構參與，祈福活動亦由早上9時提早至7時舉行，麒麟引領進廟宇安排亦取消。除求籤外，不少善信亦到車公廟轉風車、祈福許願，去年車公廟實施單向人流管制，並限制進廟人數不多於可容納人數上限一半，當時大年初三廟外大排長龍，市民一度要排3小時才能入場。

本報昨分別向嗇色園及華人廟宇委員會查詢今年新春期間黃大仙祠及車公廟的安排，截稿前未有回應。

此外，賽馬會每年大年初三均在沙田馬場舉行賀歲賽馬，惟受疫情影響，前年1月27日大年初三首度「半閉門」作賽，只准預早訂座在馬場餐廳用膳約8000名公眾人士入場：去年亦因應疫情不設公眾入場，僅予已訂座馬主及親友或同行會員共609人進場，是歷來賀歲賽馬入場人數最低紀錄。

據了解，馬會擬向政府申請今年賀歲賽馬閉門作賽，限制亦比以往大，屆時只限必要人員進場，其他人包括馬主、會員、傳媒及公眾不准進入。馬會昨回應查詢稱，稍後將公布有關賽馬日詳情。

（新冠疫情）