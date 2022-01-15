戲院再失賀歲檔 料全年票房少疫前近半

倘無「保就業」 料現裁員結業潮

戲院商會回覆查詢稱，戲院在疫下已三度停業共5個多月，多間戲院及UA院線不幸倒閉，戲院業本已奄奄一息，現又因應第五波疫情，毫無預警下須停業28日，損失農曆新年檔期，若要重新宣傳再安排電影上映，電影公司需時約3至6個月，戲院生意難在短時間回復，估計今年票房較疫情前下跌四成多。

連同今次，戲院業疫情以來共四度被勒令停業，一直被禁院內飲食，商會估計戲院全年生意比疫前少近五成，損失逾10億元。業界並稱戲院業再經不起這波考驗，若政府不聆聽業界聲音，不提高補助金額及推出保就業的支援措施，估計將出現裁員及結業潮。

香港美容業總會創會主席葉世雄對再延續社交距離措施表示失望，認為防疫政策令人摸不着頭腦，勒令表列處所停業無助控制疫情，但美容業卻錯過農曆新年前黃金檔期，估計美容業界損失生意約30億元，料員工需放無薪假，但未敢輕言裁員。他又說，小型美容院每月生意額均達6位數字，政府發放的補助「連一個職員一個月人工都唔夠」。

美容業：補助少 未敢輕言裁員

葉世雄表示，周四曾透過視像會議向政務司長李家超反映，希望釐清處所要怎樣才可復業；而他對政府昨未呼籲業主減租感到失望。

（新冠疫情）