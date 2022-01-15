三成入院無病徵少過外國 憂走漏隱形患者

林文健認為，本港疫情「不容樂觀」，因現時有兩個主要傳播群組，而Omicron擴散速度快，造成社區傳播鏈，覆蓋食肆、工作及宗教場所等地；大埔美新大廈及北角楓林花園在今波早期已出現垂直傳播，可見Omicron傳染力高。他形容本港處於「火山口邊緣，仍然未離得開火山口」，一但有隱形傳播鏈或出現「超級傳播者」，確診將急增。他又說，香港仍有源頭不明個案，相信有隱形傳播鏈。

衛署：八成病毒量高 疫情處火山口

林鄭月娥表示，海外地區大部分Omicron個案沒病徵，但本港入院個案中約三成沒病徵，擔心有更多無病徵患者仍在社區流動未被發現：又說本港疫情仍未受控，爆發風險仍存在。

林文健亦稱，當局分析本港32宗本地或與輸入相關感染個案後，發現近八成個案病毒量高（Ct值小於或等於30），約三成患者沒病徵，容易在社區不為意造成傳播。

林文健呼籲市民農曆年間避免跨家庭聚會，又說部分患者確診後未能完全憶述過去行蹤，令當局錯過防疫時機，建議市民用「安心出行」、盡快接種新冠疫苗，如有不適該盡早求醫及檢測。

（新冠疫情）