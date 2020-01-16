過年續禁晚市 無爆發初四開處所 飲食業嘆「苦年」失百億 醫生：只「穩定」即放寬恐大爆

社交措施延至初三 復業即推疫苗氣泡

市民連續第二年無法於晚上在外吃團年飯，禁晚市堂食、關閉酒吧、關閉15類表列處所等防疫措施自本月7日實施兩周，政府昨宣布再延續措施兩周至2月3日。衛生署長林文健形容本港疫情處於「火山口邊緣」，林鄭月娥表明疫情仍未受控，明白有關措施會令很多人失望，因為橫跨農曆新年，大家原期望溫馨愉快或聚會的農曆新年，恐怕今年難以做到。

林鄭：14天無源頭不明 通關可期

但林太稱不會要處所長期關閉，預告2月4日時除非疫情明顯逆轉或社區爆發，否則將逐步放寬受規限處所營業，如美容業，屆時會以原定2月24日實施以「疫苗氣泡」為基礎，顧客及職員入處所要先接種新冠疫苗；但她隨後又表明對處所復業是「no guarantee（不保證）」。昨天政府記者會屏幕標示「全民同心抗疫 確保通關有期」，林太解釋，因政府已做好籌備工作，中央與內地同意及滿意通關安排，只要大家共同努力遏制Omicron傳播，令本地至少14天無出現源頭不明個案，通關就有期。

酒樓失400圍枱 下周放無薪假

香港餐務管理協會主席、彩龍皇宮大酒樓主席梁振華旗下有兩間酒樓，他稱因禁晚市堂食共28日，橫跨農曆新年檔期，損失涉團年飯、公司聯歡等300至400圍枱，料損失約800萬元。梁說現有120名全職員工和30名兼職員工，擬下周起放無薪假，若員工不接受就要裁員，「撐過兩個逆年，以為今年開心迎虎年，點知係辛苦個苦」。

飲食界議員張宇人感到非常無奈和極度失望，食肆失去黃金檔期的團年飯生意，行業損失近百億，但第五輪防疫抗疫基金資助金額卻不足兩成。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨於港台《千禧年代》稱，本月7日至昨日，食肆每日損失1.5億元，食肆員工已被縮工時，部分停職，若未來一兩個月均無晚市堂食，飲食界失業率將上升。

廠商會促定各行業氣泡安排

至於表列處所，香港美容業總會創會主席葉世雄表示無奈，形容林太講法如同「我無變心就繼續愛你囉，無爆疫梗係要恢復營業啦」，又說業界無選擇，政府要疫苗氣泡，業界就要照做。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，酒吧業去年4月29日已要求顧客須接種疫苗，現卻仍要停業，過去努力有如「白做」。

廠商會認為，政府應盡快釐定各行業實施「疫苗氣泡」具體安排，並考慮允許部分行業如食肆、美容院等在農曆新年前就能率先試行相關計劃，讓業界在確保有效防疫的前提下盡早恢復正常營運，減低損失。

梁子超：氣泡阻Omicron無根據

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情到年初四仍「穩定」只是一個假設，認為面對Omicron變種，全球沒有一個國家能做到疫情穩定，估計若本港不在短期內「殲滅」Omicron個案，就可能面對大爆發，「一係贏，一係兵敗如山倒」。

梁又說，若年初四仍未阻截疫情，就透過實施疫苗氣泡放寬措施，只會令疫情愈演愈烈，因Omicron有免疫逃逸，靠疫苗氣泡阻止Omicron傳播沒有根據，英國等即使疫苗接種率高、且不少人透過自然感染獲得抗體，Omicron仍在當地造成大爆發。

明報記者

（新冠疫情）

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