理大研製3D打印物料 10分鐘殺九成新冠病毒

【明報專訊】本港爆發第五波疫情，有專家表示不排除病毒透過物件傳播，不少公共設施均可能成為傳播病毒和細菌的溫牀。香港理工大學跨學科研究團隊成功研發「防病毒三維打印物料」（下稱物料），製成的物料可扯破細菌及病毒表壁，破壞結構以達到殺菌效果。團隊表示，這是全球首個可殺滅表面新冠病毒及絕大部分常見病毒和細菌的物料，10分鐘內可殺滅逾九成新冠病毒。理大紡織及服裝學系教授簡志偉昨表示，物料透過物理原理破壞病毒，即使病毒變種仍能發揮同樣效果。
團隊解釋，「防病毒三維打印物料」的主要成分為樹脂，並將正電荷陽離子化合物等抗病毒成分，透過3D打印令材料均勻分佈。面對新冠病毒不斷變種，團隊稱所有新冠病毒表面都帶負電荷，帶正電荷的物料以物理形式將細菌及病毒的表壁扯破，令裏面的DNA（脫氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）跌出，故不論病毒變種多少次，也能有效殺毒；但物料不能殺滅沒有細胞膜的病毒，如腸病毒。
病毒變種仍有效 殺滅能力3年後減弱
紡織及服裝學系副教授盧君宇稱，經測試證實，物料10分鐘內的抗病毒率達九成。而團隊利用加速老化的樣本，發現物料一年後仍能在10分鐘內殺滅九成以上的人類冠狀病毒，其效能3年後才逐步減弱。盧表示，每個用該物料製造的電梯按鈕成本約為10元，10分鐘可製作8至10個按鈕，盼能廣泛應用於公共設施。
物料利用三維打印技術製成，可按需要製成不同形狀，團隊過去一年與民政事務總署、香港濕地公園及環保組織合作，將物料製成舊衣回收箱手柄、盲人點字板等，實地測試物料的抗病毒性能及耐用性，結果顯示物料不但沒有任何損壞，表面亦沒有檢測到新冠病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。
團隊將為深水埗區內逾百座缺乏管理的「三無大廈」，以物料製作成門柄保護套，以減低病毒傳播風險，亦希望把物料應用於中小學校園、醫療保健設施及公共運輸系統。