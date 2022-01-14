理大研製3D打印物料 10分鐘殺九成新冠病毒

團隊解釋，「防病毒三維打印物料」的主要成分為樹脂，並將正電荷陽離子化合物等抗病毒成分，透過3D打印令材料均勻分佈。面對新冠病毒不斷變種，團隊稱所有新冠病毒表面都帶負電荷，帶正電荷的物料以物理形式將細菌及病毒的表壁扯破，令裏面的DNA（脫氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）跌出，故不論病毒變種多少次，也能有效殺毒；但物料不能殺滅沒有細胞膜的病毒，如腸病毒。

病毒變種仍有效 殺滅能力3年後減弱

紡織及服裝學系副教授盧君宇稱，經測試證實，物料10分鐘內的抗病毒率達九成。而團隊利用加速老化的樣本，發現物料一年後仍能在10分鐘內殺滅九成以上的人類冠狀病毒，其效能3年後才逐步減弱。盧表示，每個用該物料製造的電梯按鈕成本約為10元，10分鐘可製作8至10個按鈕，盼能廣泛應用於公共設施。

物料利用三維打印技術製成，可按需要製成不同形狀，團隊過去一年與民政事務總署、香港濕地公園及環保組織合作，將物料製成舊衣回收箱手柄、盲人點字板等，實地測試物料的抗病毒性能及耐用性，結果顯示物料不但沒有任何損壞，表面亦沒有檢測到新冠病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌。

團隊將為深水埗區內逾百座缺乏管理的「三無大廈」，以物料製作成門柄保護套，以減低病毒傳播風險，亦希望把物料應用於中小學校園、醫療保健設施及公共運輸系統。

（新冠疫情）