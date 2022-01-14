浸大收緊防疫 2．24起已打針方准入校

浸大現准師生選擇打針或每7日一檢，今年5月5日起，除非有醫療原因獲校方豁免打針，否則進校者都要完成接種疫苗滿14日，而豁免打針者要每3日一檢。浸大稱，若學生受非自主因素（factors beyond their control）而無法返校，例如隔離檢疫，校方會向他們提供特別課堂及考試安排；但若員生未能符合疫苗氣泡要求，大學不會為他們的教學或工作另作安排。

科大學生不打針無檢測或被剔出課程

科大昨亦向員生發信，稱維持現行接種新冠疫苗及檢測措施，進校者若不打針須每兩周一檢；下月17日起若學生未能向大學提供疫苗接種紀錄或檢測結果，或遭校方剔出所報讀的課程。

科大促請大學成員盡快打針或接種疫苗加強劑；又稱就現時疫情，部門主管可採彈性工作安排包括在家工作，安排將維持至本月底。

多間大學早前宣布收緊防疫措施，當中城大要求所有入校者下月24日起須至少打一針，除非持有效醫生證明健康不允接種；港大下周一（17日）起亦要求所有人入校園必須完成接種新冠疫苗滿14日，或出示每周最新檢測結果。

（新冠疫情）