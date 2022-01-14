憂過年後爆倒閉潮 冀一筆過資助教練1萬元 康體業界料關場兩周損失4億

【明報專訊】政府早前預告今日公布第五輪防疫抗疫基金詳情。戲院、體育處所及健身中心等表列處所自本月7日起須關閉14天，多個康體運動業界代表冀政府為從業員提供一筆過1萬元資助；又稱調查發現近六成受訪業界希望以疫苗護照方式取代一刀切關閉處所，建議政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，盡快重開運動場地；並估計關閉處所14天會為業界帶來經濟損失4.1億元。
倡另設緊急援助 六成人盼疫苗護照取代一刀切
香港康樂體育專業人員總會本月10日以電話及問卷方式向342名業界調查，近七成受訪者表示收緊措施後收入下跌七成或以上。體育處所本月7日起須關閉14天，政府早前再向註冊體育教練提供一筆過7500元補助金申請計劃，總會會長李粵閩形容，關閉處所後業界再進入「冰河時期」，「等錢過年關」下冀可為業界提供一筆過1萬元資助，並容許助教、自由工作者等體育教練以外同工，也可以宣誓及工作證明等方式認證身分取得資助。
至於體育處所及健身中心津貼，李建議應由過往劃一金額，改為按處所面積大小發放；而因應疫情常態化，政府應為業界另設緊急援助基金。
香港健體專業人員總會會長王曉山表示，全港約1000間健身中心及體育處所，料關閉14天令業界損失4.1億元，過往資助金額不足彌補，擔心農曆新年後現倒閉潮，料最少20至30間健身中心結業，建議政府在疫苗氣泡下容許健身中心有限度重開，以一對一課堂形式營運。有溜冰業界關注，教練津貼只接納認可體育總會註冊教練申請，惟業內大部分教練主要教業餘課堂，無在負責訓練精英運動員的總會註冊，冀放寬申請門檻。
議員梁子穎斥全關康體處所不合理
本身是游泳和田徑教練的勞工界立法會議員梁子穎表示，去年暑假曾當兼職教練教10人游泳，他昨稱「可以同你講（游泳）無傳染風險」，因教練均有定期檢測及接種新冠疫苗，質疑政府要求康體處所全面關閉，食肆風險更大卻只禁晚市堂食，做法不合邏輯。
體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛以網上問卷方式訪問694名業內人，當中九成對農曆新年前放寬防疫措施不樂觀，認為措施若維持3個月或以上將現結業及裁員潮。霍促政府放寬體育和演藝活動場地限制，容許業界實體排練及網上串流表演；又稱第五輪防疫抗疫基金動用40億元並不足夠，冀政府盡快向立法會提交「加碼」方案。