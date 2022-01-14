憂過年後爆倒閉潮 冀一筆過資助教練1萬元 康體業界料關場兩周損失4億

倡另設緊急援助 六成人盼疫苗護照取代一刀切

香港康樂體育專業人員總會本月10日以電話及問卷方式向342名業界調查，近七成受訪者表示收緊措施後收入下跌七成或以上。體育處所本月7日起須關閉14天，政府早前再向註冊體育教練提供一筆過7500元補助金申請計劃，總會會長李粵閩形容，關閉處所後業界再進入「冰河時期」，「等錢過年關」下冀可為業界提供一筆過1萬元資助，並容許助教、自由工作者等體育教練以外同工，也可以宣誓及工作證明等方式認證身分取得資助。

至於體育處所及健身中心津貼，李建議應由過往劃一金額，改為按處所面積大小發放；而因應疫情常態化，政府應為業界另設緊急援助基金。

香港健體專業人員總會會長王曉山表示，全港約1000間健身中心及體育處所，料關閉14天令業界損失4.1億元，過往資助金額不足彌補，擔心農曆新年後現倒閉潮，料最少20至30間健身中心結業，建議政府在疫苗氣泡下容許健身中心有限度重開，以一對一課堂形式營運。有溜冰業界關注，教練津貼只接納認可體育總會註冊教練申請，惟業內大部分教練主要教業餘課堂，無在負責訓練精英運動員的總會註冊，冀放寬申請門檻。

議員梁子穎斥全關康體處所不合理

本身是游泳和田徑教練的勞工界立法會議員梁子穎表示，去年暑假曾當兼職教練教10人游泳，他昨稱「可以同你講（游泳）無傳染風險」，因教練均有定期檢測及接種新冠疫苗，質疑政府要求康體處所全面關閉，食肆風險更大卻只禁晚市堂食，做法不合邏輯。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛以網上問卷方式訪問694名業內人，當中九成對農曆新年前放寬防疫措施不樂觀，認為措施若維持3個月或以上將現結業及裁員潮。霍促政府放寬體育和演藝活動場地限制，容許業界實體排練及網上串流表演；又稱第五輪防疫抗疫基金動用40億元並不足夠，冀政府盡快向立法會提交「加碼」方案。

明報記者

（新冠疫情）