希慎「牛氣」疑同場傳播 尋44客送檢

王詩雅有否瞞行蹤 張竹君拒答

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心前晚與機電署、食環署人員到「牛氣」研究風向、風流和氣流，41個環境樣本全部呈陰性。她又稱，懷疑同場有傳播，但仍待全基因分析，未確定傳播途徑，她亦不清楚病毒是否透過打邊爐產生的霧氣傳播。她表示，當晚7時40分至9時34分，逾10枱客人以信用卡付款，會盡量按信用卡資料追蹤食客，至於另有3枱客人用現金付款，她呼籲當晚同一時段在場者致電聯絡衛生防護中心。

被問王詩雅是否涉隱瞞行蹤，張說不欲再討論個別個案，如證實有人隱瞞會處理。

疑垂直傳播 楓林花園增兩確診

疑現垂直傳播的北角楓林花園3期，昨增兩宗確診，包括6B單位中信証券染疫者（第12,985宗）的83歲母親（第13,010宗），以及同坐向9B單位任職裝修木工的32歲男住客（第13,011宗），防護中心抽取22個環境樣本，其中兩個樓上單位廁所鋅盤的樣本呈陽性，其餘在樓下單位及天台的樣本呈陰性。中心表示，仍需等待基因分析，才能確定是否屬垂直傳播。

中信証券群組另增一宗個案，涉及居於北角富麗花園的40歲外傭，其71歲女僱主（第12,913宗）探望中信証券兩名染疫者後受感染。防護中心表示，該名外傭已接種兩針復必泰疫苗，平時較少外出，多留在家中，在檢疫中心確診。

（新冠疫情）