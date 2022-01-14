曾啟德地盤工作 foodpanda外賣員初陽

至於早前確診的竹篙灣檢疫中心女保安（第13,004宗）的基因排序，與國泰女機艙服務員（第12,676宗）之後個案的基因相同，防護中心表示她周日（9日）曾在確診者單位門外貼告示，估計可能經空氣傳播感染。

病毒量偏低 待檢是否復陽

衛生防護中心昨晚公布，去年12月22日至今年1月13日，曾身處在天水圍天逸邨逸灣樓超過兩小時的人須強制檢測。

上述29歲巴基斯坦籍男子，去年9月底由肯亞回港，檢疫期間測試一直呈陰性，居於天水圍天逸邨逸灣樓，周二（11日）曾為foodpanda送餐，主要服務元朗區；周三 （12日）曾到啟德一個地盤工作，同日下午5時許因交通意外被送至大埔那打素醫院急症室，晚上7時許轉送威爾斯親王醫院急症室，同晚入住深切治療部，其後接受病毒檢測，初步結果陽性，惟病毒量較低，Ct值逾36，昨早第二次檢測的Ct值逾34，第三次則呈陰性。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男子在巴基斯坦曾接種一針新冠疫苗，由於病毒量較低，檢測一時陰、一時陽，正等待抗體報告，以檢視會否屬復陽個案，否則會視作新個案處理。

醫管局表示，該巴基斯坦籍男子現於威院深切治療部隔離病房治療，情况穩定，11名曾與他入住同一深切治療病房的病人驗出陰性，其中3名病人曾在同一病格留醫，已轉送獨立隔離病房。局方又表示，病人留院期間，院方除了採集鼻咽及咽喉拭子樣本外，沒為他作其他高風險程序，兩院共有43名員工曾為他提供治療及護理，病毒檢測陰性，所有員工工作均有穿戴合適個人保護裝備，但威院其中4名醫生於急症室為男子診症期間，因病人沒戴上外科口罩，故被列為密切接觸者，須送檢疫。

竹篙灣保安確診 疑隔窗空氣傳播

至於確診的竹篙灣檢疫中心女保安，被列為與輸入個案有關連，據張竹君引述理工大學的全基因排序，其病毒基因與引發維園跳舞群組的國泰機艙服務員（第12,676宗）之後的確診基因相同。張竹君表示，她於1月8日的檢測呈陰性，據女保安憶述，1月9日她曾在51歲北角「足福履」女員工（第12,960宗）入住的單位門外貼告示，當時身穿全套保護衣及戴上面罩，兩者相隔一個紗窗，與單位內的確診者無直接接觸，但翌日檢測樣本呈陽性。張竹君表示，仍要調查女保安脫下保護衣時會否引致傳播，雖然貼告示的時間很短，但Omicron傳播力很強，或有可能是空氣傳播，亦是唯一找到的流行病學關連。

（新冠疫情）