新界西續爆發 屯門診所兩護初陽 指個案發現滯後 專家：未見幾何級上升非受控

昨增14陽性 確認17宗Omicron

本港昨增14宗陽性個案，包括9宗輸入及5宗本地感染。其中兩人分別是楓林花園6B的83歲女子及9B的32歲裝修工，還有在牛氣用餐的20歲港大生，以及中信証券群組71歲婦人的19歲非同住家人及女傭。另外，17宗個案昨確認染Omicron變種病毒，至今錄得327宗涉Omicron的個案。

另外，昨增少於10宗初步陽性個案，其中兩人為屯門莊柏醫療診所護士。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，21歲兼職護士在莊柏醫療的黃金海岸、年旺樓及新都大廈診所工作。屯門藥房染疫母子1月3日到黃金海岸診所時，醫生張思敏因曾為患者檢查喉嚨要檢疫，但兼職護士站得較遠，只須檢測。她其後於1月4日去過屯門新都大廈莊柏醫療診所工作，1月4日、8日、9日、11日曾在年旺樓診所工作。她本身是浸大學生，1月10至12日到浸大上學，同場同學要強制檢測，一起吃飯者要檢疫。

張竹君憂屯門現隱性傳播

另一22歲莊柏醫療護士沒與上述護士在同時間、同地點工作，她曾在1月4日上午在新都大廈診所上班，1月4日下午、8日、9日及11日在年旺樓診所上班。兩名護士所住的龍成花園第1座及凱德花園2座昨晚被圍封，居民強制檢測。

兩名護士沒同時工作、同居屯門，張竹君說診所已有爆發，亦憂慮屯門現隱性傳播，懷疑診所會否有其他個案導致中間有傳播，相信22歲護士「比較大機會從另一個護士感染，但要等全基因分析」。藥房母子分別於1月3及5日到黃金海岸診所，張竹君昨說已因此要求180多人檢測，將跟進檢測進展，現因應新增兩染疫護士會再要求相關病人強制檢測，而曾與兩護士一同工作的職員須檢疫。

許樹昌：屯門嚴峻

屯門藥房染疫家庭最遲病發的女兒最先被發現，曾與染疫國泰機艙服務員接觸的東主最先於元旦病發，但至1月9日才因女兒被揭染疫而隔離。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信屯門會因藥房東主有病徵多日仍在社區而疫情比較嚴峻，惟需待基因排序結果解釋兩名護士的感染源。他認為暫時「安全期未過，但看不到數字幾何級數上升，證明（社交距離）措施有效」，目前難再收緊，「除非見到社區有廣泛爆發、好多源頭不明，否則好多行業會運作不到」。

梁子超促推在家工作

呼吸系統專科醫生梁子超認為目前最大問題是發現個案時間滯後，兩護士個案理應中間仍有人被兼職護士感染再傳給第二個護士，但現在仍未找到，擔心或有許多人染疫但找不到，或太遲找到，「可能5至7日後已經驗不到他有病毒、永遠都找不到傳播鏈」。他又表示社會人流沒大幅降低，認為政府應盡快實施全面停課及公務員在家工作，「如果以為（染疫數字）沒幾何級數上升就覺得受控是很危險」。

明報記者

（新冠疫情）