兒童打復必泰 劉澤星倡受訓者處理

劉澤星昨在港台《千禧年代》表示，該會周三審視現有資料，顯示兒童接種復必泰後保護性可達九成，同時數據顯示，兒童接種成人復必泰的部分劑量後，中和抗體可追上成人程度，認為數據確立疫苗的有效性及安全性，故建議參考英國作「標示外使用」，為5至11歲兒童接種成人復必泰三分之一劑量。

須嚴控分量 盼新春前後推

劉解釋，過往有不少藥物未有兒童版本，醫護均以現有藥物稀釋或減分量，再給兒童患者，並非新做法。不過，他指稀釋過程要確保分量準確，工作人員需接受足夠訓練，故應避免在所有接種中心為兒童接種，建議在指定中心由受訓人員按標準程序處理。

被問需否待藥廠批准才實行「標示外使用」，否則若有事故藥廠或未必負責，劉稱藥廠可申請將藥物用於某一群組，但臨牀醫生可決定每種藥物是否用於特定病人或年齡群組，而委員會已審視數據，認為效用和安全性可接受，相信食衛局及科學委員會會再審視。

至於兒童打兩劑復必泰時間及具體何時開打，劉澤星稱會上未討論，有待當局和科委會決定，惟早前建議兒童兩針科興相距3個月，為免混亂，希望打兩劑復必泰相距時間一樣，並希望可於農曆新年前後實行。

許樹昌在商台《在晴朗的一天出發》上被問藥廠責任，他指本港一直未能取得兒童復必泰，而稀釋成人復必泰技術上可行，若等藥廠申請或要再等半年，認為使用時應不會有特別問題，而是次提供疫苗由政府負責。

委員會另一成員、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆在新城《財知大道》指出，上述復必泰使用方法涉技術問題，須小心處理，但委員會認為家長「有選擇好過冇選擇」，相信有助提升接種率。

香港護理專科學院及屬下14所護理學院前晚發聲明支持委員會建議，認為兒童和青少年接種益處大於風險。

（新冠疫情）