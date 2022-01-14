屯門童要驗8次 父：預約難如抽iPhone 增至11檢測點 人龍昨漸減

新增兆麟運動場 長者5分鐘驗完

政府昨午在兆麟運動場再加流動採樣站，即區內共有11個檢測點。昨午約2時，友愛足球場採樣站的近百人長龍圍繞球場，而兆麟社區會堂的檢測中心早上有逾300人排隊，至昨午人流減，非預約隊伍約有50至60人。新增的兆麟運動場採樣站昨午2時半啟用，有婆婆帶櫈仔來檢測，因「之前等到腳痛」，不過昨只需5分鐘，「櫈都未打開」就驗完。

在屯門的檢測人龍中，徐先生一家三口曾到愛定商場、要驗6次，兒子所讀小學有人染疫又要驗6次，部分日子又有不同，「扣除後要做8次檢測，8次呀！大佬！book到阿媽，就book唔到阿爸，book到阿爸，又book唔到個仔」，稱「好似抽iPhone」。

讀中四的黃同學亦因曾到愛定商場而要驗6次，昨到兆麟社區會堂驗第二次。他指周二（11日）傍晚在安定友愛社區中心等逾3小時，當時「等到驚」，隨即在網上預約昨日檢測名額。黃稱已汲取教訓，昨已下載劇集觀看以消磨時間，未料只需等20分鐘。黃母則因「怕麻煩」沒有預約，結果等了近40分鐘。

多次強檢逐次預約 市民促改善

同樣要驗6次的梁先生批評，政府將屯門多個地區納入強制檢測公告時，沒考慮採樣中心的承載量，「整件事做得好差」。他指市民只能逐次預約社區檢測中心的名額，建議政府改善系統，讓要做多次強檢的人同時預約多日名額。

同時，屯門醫院亦因區內疑現隱形傳播，昨起在康復大樓2樓平台設檢測站，昨驗了2300個樣本。

前日3.3萬 食衛局盼昨區內4萬檢測量

食衛局副秘書長（衛生）蔡傑銘昨在港台《千禧年代》說，當局已盡力提升檢測能力，尤其是在屯門，Omicron變種病毒進入社區前，全港每日約有3萬至4萬個檢測，本周二單在屯門已驗1.7萬個樣本，周三屯門檢測增至3.29萬個，佔全港總檢測量三至四成，期望昨區內檢測增至4萬個。據政府統計處資料，2020年屯門區人口約49.5萬，按2019年區議會選舉劃界，安定和友愛人口料有4.55萬。

屯門區議員甄紹南在同一節目稱，政府信息混亂，當局呼籲屯門居民檢測後，除了強檢者外，其他居民亦因公司要求或自行應政府呼籲檢測，令大批街坊到檢測站，又稱即使檢測站延長時間，但對早出晚歸的街坊幫助不太大，建議在更多社區中心、運動場及空置校舍設檢測點。

（新冠疫情）