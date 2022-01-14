航班延誤致棄貨 有果商料新年減入貨

物流業料成本增 轉嫁消費者

機管局昨傍晚宣布將禁止高風險地區旅客在港轉機或過境。香港貨運物流業協會主席劉浩然昨早在港台節目《千禧年代》稱，政府收緊空運措施後，新鮮食品、水果、肉類和電商產品等最受影響，估算物流成本將增加三至四成，並會轉嫁消費者。香港物流協會會長袁美儀在商台《在晴朗的一天出發》表示，一些優質食材進口已陸續減少，價錢亦見上升，並暫停供應酒店，估計食品、醫療物品、電子零件受影響較大。她希望貨運可於農曆新年後回復至七至八成運作，否則商戶損失數個月生意，可能影響現金流。

九龍果菜同業商會理事長張志祥向本報表示，全球空運阻滯令香港果商入貨成本按年增加兩至三成，航班延誤導致水果質量變差，部分批次需整批丟棄，亦有水果因延誤抵港，保質期變短，割價賤賣。水果是農曆新年拜年常見禮品，張指部分果商為減風險，可能減少入貨，有可能導致水果價格上升，但亦可能因貨期不穩，水果質量下跌而被迫減價，但他擔心疫情持續，拜年和出街人數減少，市道更為看淡。

貴價食材產品來貨價兩周升三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，食材來貨價在政府兩周前收緊空運時已受影響，包括肉類、鮮魚、龍蝦和紅酒等空運的貴價產品，來貨價較兩周前已升三成，導致貴價食材價格上漲，部分更出現短缺，例如來自南非的龍蝦，透過急凍方法空運來港再解凍，若機期有誤則不能保存鮮味，食肆便索性不入貨，部分海鮮售價可升兩倍。

（新冠疫情）