140地區旅客 禁在港轉機 周日起至2‧15 學者料較影響貨運

內地台灣出發不受影響

機管局昨晚公布，由1月16日起在過去21天內曾逗留高風險地區，亦即政府公布約140個被列為A組指明地區的旅客，經香港國際機場轉機或過境的服務將會暫停，措施將維持至下月15日。新安排下，由內地及台灣出發的轉機或過境旅客不受影響。國泰表示正透過電郵聯絡受影響乘客，讓他們重新預訂未來日子出發或申請全額退款。

消息：減轉機客播疫 貨機仍可入境

Omicron變種病種流入社區，本港爆發第五波疫情，源頭來自豁免檢疫的機組人員。政府其後收緊貨機人員由外地返港免檢疫措施，國泰表示貨運大受影響，特首林鄭月娥前日預告空運業運載力下降會令物價上升。

不過，政府消息稱，昨限制高風險旅客轉機或過境的措施，與特首言論無關，新安排旨在加強減低在港轉機旅客傳播病毒風險，保護機場員工，並非針對港人回港或貨運，又指貨機仍可入境。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，本港收緊旅客轉機或過境安排，對客運影響有限，對貨運影響較大。羅祥國解釋，去年抵港及經香港轉機旅客，只及2019年的2%至3%，當中轉機的旅客相信更少。另外他指香港在疫情前，約一半空運貨物經客機來港，但疫情持續至今兩年，航空公司已透過增加貨機航班，或以「客機去、貨機返」的方式以維持貨運量，去年頭11個月的空運貨運量按年更錄得升幅，故他認為新措施下，抵港貨運量會有短暫及顯著跌幅，不過航空公司會調度，例如增加貨機航班，令貨運量回升。

翻查資料，2021年1至11月，香港機場貨運量（即卸貨量加裝貨量）較前年同期升12.9%至460萬公噸。至於綜合機管局及民航處統計及臨時收據，2021年乘客量銳減，但貨運裝卸上升（見表）。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基則認為，當局收緊轉機安排，是為了減少客流量，亦減輕對機組人員的需求，但對貨物影響較小。他指受影響的貨物包括高價食材、晶片及精密儀器等，並非生活必需品，不少食品由海運進口，對民生衝擊有限。

梁子超：可堵機場工旅客交叉感染

香港運輸物流學會前會長梁剛銳認為，是次措施針對客機，減輕機組人員感染風險，並相信貨運不會受影響，因貨物可以如常上落。呼吸系統科專科醫生梁子超稱，早前有機場清潔工確診，反映在港轉機旅客有可能與機場員工交叉感染，應及早實施禁止轉機，認為新措施「遲做好過唔做」，又指外國疫情仍未見頂，預料到2月中措施仍要延續。

明報記者

（新冠疫情）

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