洪宴賓客增至222 張竹君稱倘有瞞報證據會跟進

主辦者名單列192人 共111人送檢

衛生署於1月9日曾稱，生日會主辦者提供的派對賓客名單共192人，惟實際出席人數連日愈揭愈多，繼1月10日公布的214人，至昨日署方最新發現有222人，較最初的名單多30人。特首林鄭月娥本周二曾表示，派對賓客人數遠超餐廳容量。

張竹君昨在記者會被問到如有人瞞報與生日會相關資料會否檢控時稱，如有確實證據違反防疫規例，當局會跟進；至於有染疫賓客出席生日會前曾到干諾道西155號地下3號舖聚會，張竹君重申，由於該處為私人地方，看不到有需要跟進。

食環署無補充 洪為民未回覆

本報昨曾向食環署查詢生日派對違例情况的調查進展，署方稱沒補充；本報亦向洪為民查詢，截稿前未獲回覆。

另外，當晚被洪為民搭膊頭一同除口罩合照的香港菁英會主席曾鳳珠正在竹篙灣檢疫中心檢疫，曾鳳珠回覆本報查詢時稱，至昨日已檢疫5天，其間病毒檢測結果均為陰性，身體亦沒不適，又說事件來得突然，需時處理日常事情和調整心理質素。

（新冠疫情）