旅社「冰封」獲特別支援 酒店業界憂慮無份

林鄭：酒店「有生意做緊」

特首林鄭月娥昨於立法會答問大會提及，旅遊業尤其旅行社真正處於「冰封時期」，故將推出旅行社進一步支援方案，特別幫助旅行社是因酒店「有生意做緊」，例如有「宅度假」或檢疫酒店。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城隨後於記者會表示，酒店業從業員現約2萬人，較2017/18年時減半，憂農曆新年後市况若不好轉，業界會考慮裁員。李更自稱「傻仔」，稱當初「瞓身」助政府拉攏業界辦第一輪檢疫酒店，嘆酒店若今次不獲資助，「做就有我哋份，多謝就無份」，建議政府向100間房以下的酒店資助30萬元，101間房或以上酒店則資助40萬元，並重推「保就業」計劃。

酒店業稱房租跌五成 或裁員

促按規模資助每間酒店30萬不等

李漢城又稱，政府上周五收緊防疫措施，酒店房租平均跌三至五成，部分更跌五成以上，不點名稱有著名渡假酒店原本農曆新年前入住率可達九成，現跌至三成。

酒店及餐飲從業員協會則表示，部分酒店及餐飲業散工上周五起遭全面停工，促政府發放失業或停工津貼6個月、向宴會及餐廳散工發9000元停工津貼、向酒店員工發8000元辛勞津貼及全民派1萬元。

旅議會冀農曆新年前發資助

旅遊界議員姚柏良期望，第五輪防疫抗疫基金可援助旅行社、交通、酒店。對於維持「清零政策」會否有礙日後與國際旅遊接軌，姚稱各地疫情現仍肆虐，故希望先與澳門、廣東省與內地珠三角等地先通關。

旅遊業議會主席徐王美倫希望政府農曆新年前發放新一輪資助，向10人以下的旅行代理商資助15萬至20萬元，10人以上的旅行代理商則每多一人額外獲5000至1萬元。

香港旅遊促進會及非專利巴士聯會昨午到政府總部請願，並去信林鄭月娥稱本地觀光及跨境非專利巴士已到「生死存亡」，且學校巴士亦受停面授課影響，期望今輪防疫抗疫基金支援巴士業界。

（新冠疫情）