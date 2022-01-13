林鄭：不放過違豁免者 料空運收緊 來貨將貴

特首林鄭月娥昨出席立法會答問大會時表示，「將不會放過」一些違反豁免規例的人，稱一定追究到底採取法律行動。

稱影響食材藥品電子產品

她續稱，今次國泰事件中有空運機組人員違反家居檢疫要求外出，政府收緊一些空運措施，導致香港空運、貨運承受力大幅下降，有關後果很快會顯現，全體市民會受影響。她舉例，日本餐廳將難進口新鮮食品，其次是電子產品和藥品亦將受收緊貨運、空運、機組人員檢疫措施影響。她預告貨品價格將會變貴，部分貨品亦將缺貨，「就算我讓你重開餐飲業，可能也沒有貨物運到」。

業界稱一般食品內地供港

料民生影響微

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，國泰運輸能力大，若受壓縮入口貨物肯定大受影響，受影響包括高價食材、電子產品、晶片、精密儀器和奢侈品，但本港一般食品和日用品大部分來自內地，供應較有保障；外地進口的豬扒、雞翼和火腿等食品，可經海運進口，故民生受衝擊較小。他稱，依賴空運食材的高檔餐廳和貴價食材銷售則會面臨缺貨或運費上升，他指出運費佔產品成本不高，若運費增加一倍，產品或加價3%至4%，最多不過10%。

何立基表示，香港是世界第一空運貨物樞紐，減少空運會打擊本港經濟和民生，除了物流業，其他行業亦受波及。他認為政府應維持經濟活動和防疫的平衡，擔心收緊航空貨運令通脹更早來臨。

立法會議員田北辰說，政府若收緊機組人員檢疫安排，或令一些機師離職，影響香港貨運，運費將無可避免上漲，「刺身不那麼新鮮，亦會貴一些，但好過6點鐘不能堂食」，航空公司勢在更嚴格防疫條件下加薪留人，運費上漲，但相信港人亦願意為健康付出金錢。

當局已開啟國泰事件的調查，林鄭月娥表示，調查或涉及法律行動，不宜多評論，但引用國泰航空公司主席賀以禮前晚承認「客機去、貨機返」是國泰的「公司的決定」（company's decision），並有信心決定可以滿足政府要求，政府會就此全面調查。

運房局：倘有違規證據將採行動

運輸及房屋局回覆稱，暫不評論個案，若有充分證據涉及違反檢疫安排，會採取法律行動。國泰重申日前新聞稿內容，強調去年機艙服務員執勤客機離港，經載貨客機返港，是遵守相關規定，亦有向當局提交準確紀錄。

另外，立法會議員陳凱欣問及政府會否仿效內地「小區」全面檢測，找出隱形傳播者，林鄭月娥回應稱，前年9月在中央政府幫忙下做了一次全民自願檢測，檢測140多萬人次後，找到30多個確診個案；相較現時特區政府針對個案或有緊密接觸者出現的大廈社區檢測，做了90萬次找到七成確診個案，「哪個較有成效，大家心中有數」。

明報記者

（新冠疫情）