天水圍新都醫務打過期復必泰 藥劑師：最壞情况如「無打」

36人接種 兩人稱腸胃不適

現時有8間私營醫護機構免費為市民接種復必泰，包括新都醫務中心。衛生署昨公布，1月6日接獲天水圍新都綜合醫務中心通報，於1月2日及4日，分別為12及24名市民接種解凍第31天及第33天的復必泰，即超出建議使用日期後的數小時及兩天。署方稱，兩名受影響市民報稱腸胃不適，其中一人到急症室求診後正在康復，另一人留院觀察，情况穩定，其餘市民未有報稱不適。

衛生署稱，已徵詢本地專家意見，初步評估認為是次疫苗接種有效，但為謹慎起見，建議受影響市民完成整個疫苗療程後測試抗體水平，以確定有效性，署方會安排轉介專家跟進受影響者。

據疫苗製造商建議，復必泰疫苗需於解凍後儲存於2℃至8℃，並於31天內使用。衛生署表示，接獲通報後到該醫務中心巡查，該醫務中心按指引在合適溫度和環境儲存疫苗，該署亦向復星醫藥查詢有關疫苗的安全、效能及質素資料，據復星回覆，沒資料顯示有因為使用超過相關保存期疫苗而出現不良反應。署方又稱，得悉有關疫苗解凍後兩個月的穩定性數據，有待藥廠進一步確定。

衛署警告中心 建議市民測抗體水平

衛生署稱，已向涉事醫務中心發警告，亦再提醒各醫務中心，應定時檢查疫苗解凍後的儲存狀况和妥善處理疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，即使疫苗超出解凍後的建議使用日期，由於復必泰在儲存、稀釋及溫度要求嚴格，加上疫苗未開蓋，不會「變了有毒」，不用擔心其安全及副作用，相信與有人出現腸胃不適不相關；但若超出有效日期會降低疫苗有效度，最壞情况是無法製造抗體，「打咗等於無打」，建議受影響市民在接種後7至14日後驗抗體水平，如抗體水平不足就可補打。

（新冠疫情）