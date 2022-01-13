長者屯門企數小時等檢測 「仲有6次，點排啊？」

張竹君：檢測日相差一兩天會酌情

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會表示，知道屯門區內檢測需求大增，建議在區外工作的居民考慮到區外檢測，又指很多長者或很心急，擔心趕不及檢測會有懲罰，稱若檢測日子相差僅一兩天，當局會酌情處理。

屯門檢測大排長龍，昨日網上流傳片段，有司機沿着人龍開車逾50秒才見到龍尾。至於在友愛體育館及毗鄰的友愛足球場，昨早10時開放至晚上8時，兩個檢測點的人龍由早上至下午一直未減退，不少長者攜摺櫈到場，有個別市民因插隊問題起爭執。

71歲的譚太因去過愛定商場而要檢測，一共需檢測6次，她稱前日已想檢測，但因人龍太長放棄，昨午再到友愛體育館，但起碼要輪候3至4小時，關節有問題而不能久站的譚太大嘆：「仲要排6次，點排啊你話？」她又稱其72歲丈夫曾中風、行動不便，如果沒優先隊伍予長者，她及丈夫難以檢測。另有街坊認為，友愛邨較多長者，質疑當局為何不上門派樽，檢驗深喉唾液。

承辦商：檢測量近飽和

檢測承辦商相達生物科技在屯門區承辦6個檢測點，創辦人招彥燾表示，前日在屯門共取得逾1.5萬個樣本，昨採樣人手已增加3倍至40，料檢測量已近飽和。他說化驗所每日上限檢測2萬個樣本，部分檢測或需延遲數小時才有報告。他指市民大排長龍在於場地限制，例如友愛體育館最多只能容納10個採樣站，建議增加採樣點及檢測承辦商。

（新冠疫情）