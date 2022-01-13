專家委會倡准兒童打1/3劑成人復必泰 教局：打針須家長同意 暫未考慮列上學條件

料新春後安排外展隊助打科興

復必泰代理商復星醫藥未向港府申請降低接種年齡，專家委員會稱，得悉政府現未收到5至11歲兒童劑量封裝的申請，即每劑10微克，在審視已公布的相關效能及安全性資料後，建議可容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量作「標示外使用」，並建議政府交由衛生防護中心轄下的聯合科學委員會考慮應否及如何為5至11歲兒童接種復必泰。

隔3月打次針 商另設接種中心

據了解，昨天會議討論認為5至11歲兒童可於3個月後打第二針，外國研究顯示兒童接種三分之一劑量的成人復必泰沒有安全問題，而本港瑪麗醫院曾試準備三分之一劑量疫苗，結果可行。委員會又商議過應為兒童設指定接種中心，以免與成人疫苗一併處理。不過，現時接種名額十分緊張，面對增設兒童接種中心需分散資源，消息稱當局暫傾向以長者接種為優先，學童接種待復課由外展隊處理。

本港至昨天有506.92萬人已接種首針，佔合資格人口75.3%；12至19歲已接種首針比率為79.64%。

藥廠未申 藥劑師：研究證安全有效

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明歡迎有關建議，稱由於兒童復必泰供應不足，料藥廠暫無意欲申請放寬年齡門檻，若當局同意以成人復必泰疫苗的三分之一劑量「標示外使用」，出事時藥廠或不會負責，但他指成人及兒童復必泰的主要成分一樣，只是用作穩定粒子的輔助成分不同，故不影響有效性，亦有臨牀研究證明為5至11歲兒童接種10微克復必泰是安全及有效。他認為，研究證明復必泰對Omicron有效，數據亦更透明，部分家長或盼子女有較高抗體水平而想選擇復必泰，應同時提供科興及復必泰給家長選擇。

全港小學、幼稚園或幼兒中心最遲明天（周五）起暫停面授課至農曆新年，副教育局長蔡若蓮昨表示，當局約兩周後再公布假期後復課安排；提及科興新冠疫苗接種年齡將降至5至11歲兒童，她估計當中約一半適齡學童會接種，又強調當局暫沒考慮學童打針為返學「必要條件」。

蔡若蓮昨早在商台《在晴朗的一天出發》被問對農曆新年假後恢復實體課是否樂觀，她說當局每天留意疫情，並聽取專家意見，約兩周後交代年假後課堂安排。被問家長能否彈性安排子女打針，蔡說學童健康為最優先考慮，強調學童接種須家長同意，形容是「無得逼」，估計約一半適齡接種的學童將會打針，「當然我們理解家長憂慮，隨大家接觸多了，多了小朋友打（針）他們會放心些，但起步時或會難些」。至於學童打針會否成為返學「必要條件」，她稱暫時沒相關考慮。

小學校長盼交代疫苗資訊增信心

資助小學校長會名譽主席張勇邦昨在港台節目《千禧年代》表示， 曾聞有家長指復必泰疫苗保護率高一些，亦問「打了科興是否有用？」他冀政府專家進一步交代疫苗相關資訊，以增家長信心。至於假若當局將小學接種數量與全日復課掛鈎，他說仍有家長寧願維持半天課，並反問「全不全日（實體課）是否誘因呢？」

明報記者

（新冠疫情）