袁國勇倡戴雙口罩 布罩在外 美CDC：可擋85%咳嗽粒子

袁：港暫不需籲戴N95

袁國勇昨午到北角楓林花園第3期調查垂直傳播後表示，美國呼籲戴N95呼吸器，但本港暫不需要，因美加確診量多，需戴N95防止傳播，但本港社區個案數字仍很低，加上N95比較貴，長時間戴也妨礙呼吸，且難以為全港700多萬市民做面型配合測試（Fit Test），暫不需全民用N95。他當時建議市民可考慮戴兩個外科口罩，「增加保護力、過濾能力，值得考慮」。

袁國勇其後向本報說，可戴一個外科口罩，外加一個布口罩，特別建議高危者如機場職員採用此方法。他解釋，此舉可讓布口罩壓緊外科口罩，貼實用家面部。

根據美國疾控中心的實驗，只戴外科口罩可阻擋56.1%模擬咳嗽粒子；在外科口罩外加上布口罩，則可阻擋85.4%咳嗽粒子；而將口罩耳圈打結，並收好兩邊開口（見圖），則可擋77.0%咳嗽粒子。

（新冠疫情）