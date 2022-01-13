北角楓林花園3期垂直傳播 B室14戶撤離 初確木工多處裝修

30年樓齡的楓林花園第3期有24層，每層3伙，現正包起圍網維修外牆，個多月前曾換外牆污水渠。衛生署連同環保署及政府專家、港大微生物學系講座教授袁國勇昨早到場調查。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，中信証券染疫者於1月9日確診，Ct值21.3，其母初步陽性，Ct值16至18，曾打兩針科興。他說，同廈9B室一名32歲、任工程監督的男子在1月9日出現上呼吸道病徵，前晚封區前已到瑪麗醫院求診，驗出初步陽性，Ct值17.6。

袁國勇：沒灌水廁所U形渠致乾涸

外牆維修 包空氣易入屋

袁國勇說，9B住戶從沒灌水到廁所U形地渠，導致乾涸，「如樓下排污水，包括口水，由於樓下空氣暖一點，因為（排泄物）由人排出去，煙囪效應往上升」，受污染空氣透過U形渠進入9B樓單位，加上住戶因大廈外牆維修而長期關窗，去廁所時又開抽氣扇，形成負壓，讓糞渠內帶病毒空氣抽入室內，繼而困於屋內，所以「受污染（空氣）病毒量很高」，「我哋個個都同意有垂直傳播出現」。他說曾做過煙霧測試，在6樓點香，9樓會聞到，基於大廈外牆維修，空氣被包住，「很容易入屋」，但他認為這樣傳播的可能性小於從污水渠傳播。被問北角會否有隱形傳播鏈，他說暫有個案都與之前群組相關，「可能有，但沒有證據」。

袁又稱，第三、第四波疫情出現很多垂直傳播時「社區已好多人受感染」，但今次在很早階段已有兩宗，「換句話說，這個Omicron空氣傳播能力很強」。

木工裝修單位業主同場工人檢疫

張竹君在疫情記者會稱，6B室的83歲初陽患者曾去北角堡壘街百佳及鰂魚涌華懋交易廣場惠康；而9B室的32歲男子在1月5日至8日的傳染期曾到多處裝修，包括大潭紅山半島、北角百福花園、將軍澳翠林邨、油塘高俊苑、啟德1號（II），每間屋逗留2至4小時，同場部分工人無戴口罩，工人及同時在單位的業主也須檢疫。他另到過上環無限極廣場壽司郎、北角渣華道戶外街市、將軍澳師兄茶冰室、油塘大本型的大食代等。張說，此個案逗留不同單位時間比較長，之前曾有類似的個案傳播，對此感擔心。

另外，大埔美新大廈幾個個案經病毒基因排序後，發現病毒基因非常相似，故可確定均為垂直傳播個案。

（新冠疫情）