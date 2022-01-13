染疫王詩雅菁英會職員同場用膳 希慎牛氣打邊爐 港大生中招

竹篙灣女保安可能與輸入相關

本港昨增22宗陽性個案，17宗屬輸入，4宗與輸入個案相關，而日前初步陽性的51歲竹篙灣女保安（第13,004宗）可能與輸入相關，她住屯門寶田邨第3座，在竹篙灣檢疫中心第一期工作，最後本月11日上班，約18名保安被列為緊密接觸者。她已打兩針科興，1月7日曾到屯門寶恰花園、海麗花園、寶田邨街市及元朗站商場。

4宗與輸入相關個案包括大埔美新大廈47歲男住客，其印傭及兩名家人早前確診；屯門愛定商場東亞大藥房患者的11歲男家人及45歲女家人；將軍澳安寧花園印傭的30歲男家人。

疑隔行中招 張竹君：霧化易傳播

至於初步陽性、已打兩針復必泰的20歲港大男生住石排灣邨碧朗樓，上月中最後上學，他在心事如塵茶食亭灣仔及上環分店兼職，1月4日到上環店，6日上午11時至下午5時到灣仔店，8日病發，11日按強檢公告檢測呈陽性，Ct值小於30。心事如塵茶食亭回覆稱，上述員工今年入職，只上班兩天，主要負責整理店舖，各分店即日起至本月16日暫停營業。

男生曾到訪多處，包括1月7日到銅鑼灣皇室堡CoCo壹番屋、PULL&BEAR、希慎廣場及圓圓小姐（見表）。他本月4日晚6時24分至8時02分到希慎廣場牛氣打邊爐，當局發現本月8日公布確診、在香港菁英會秘書處工作的32歲女子（第12,882宗）當晚7時41分後同場用膳。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，涉事兩枱相隔約一行，對此感擔心，因首兩波疫情亦曾有涉打邊爐傳播，「好似霧化咗，會易啲傳播」，中心昨與食環署及機電署到場調查了解換氣需否改善。

張前稱王詩雅到場「打招呼」

張竹君本月7日稱，染疫32歲女子本月4日晚在牛氣晚餐時，另一女患者王詩雅（第12,838宗）曾短暫到場打招呼。當局昨晚公布，王詩雅當晚也在場用膳，懷疑男生感染可能與二人有關，呼籲當晚6時後到該店用膳者致電中心熱線2125 1111或2125 1122。

梁子超：或因共用物件 空氣播毒機率大

本報記者昨日所見，牛氣設位置供食客自取食物及飲料。呼吸系統科專科醫生梁子超說不排除透過共用食物夾等物件傳播，但綜觀近期已有食肆爆發，加上兩枱坐得較近，相信今次較大可能是短距離空氣傳播。他說，另外兩人較早確診，如男生沒其他高危暴露史，相信較大機率在餐廳感染，要待全基因排序結果確認3人的病毒是否相同。

32歲女食客本月4日到訪牛氣，3日後病發，梁子超說一般界定新冠患者病發前兩三日為傳染期，但Omicron屬變種病毒，不少人無病徵或徵狀輕微，單憑病發日期未必能準確推敲傳染期，女食客有可能在到訪牛氣當日已傳播病毒。

明報記者

（新冠疫情）

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