消息：本周六起禁140地區來港轉機 為期1月

機管局：一直與機場同業緊密溝通

根據衛生防護中心資料，目前全球有約140個國家或地區被列為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種才獲准抵港隔離21天。消息人士透露，政府計劃周六起禁止該些高風險地區航班經香港機場轉飛，為期暫時1個月即至2月16日，或視乎情况而延長。

消息人士續稱，由於措施涉及大量國家及地區，相信對業界影響較大，又分析有關政策除防疫因素外，最主要原因是杜絕該些地區航班經香港轉飛內地，增加內地爆發新一輪疫情的風險，令下月4日開幕的北京冬季奧林匹克運動會增添變數。

航空界稱捱足兩年 斥陳帆不聞不問

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，措施對航空業界雪上加霜，擔憂無航班飛往本港，工友或要再面臨無薪假或裁員。他批評過去幾輪防疫抗疫基金從未直接支援機場工友，航空界已捱足兩年，又批評運房局長陳帆對前線不聞不問，「只係資助啲公司、尤其國泰，畀咁多錢佢，前線就無得益，我都唔奢望第五輪基金點樣幫到工友」。

（新冠疫情）