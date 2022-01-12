理大預測高風險區 蔓延沙田九龍灣觀塘元朗

分析病例居所到訪地等大數據

理大潘樂陶慈善基金智慧城市研究院長史文中表示，南非Omicron發病風險最高的地方是首現Omicron的地點，其後擴至相鄰地方，再擴散到與豪登省交通聯繫緊密的省份。團隊根據規劃署規劃城市時劃分的291個小規劃統計區（TPU），分析過去14日確診病例居住及到訪地點、確診及發病時間、疫苗完全接種率、社交距離指數、病毒即時有效繁殖率和每日人口流動數據。

今擴至荃灣 九龍塘樞紐高危因素

他說，模型計算出昨日屯門、大埔、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地均為高風險地區，即在該區更容易被感染；今日高風險地區會擴至荃灣，明日擴展至沙田，1月14日擴展至九龍灣，15日擴展至觀塘，16日及17日則擴展至元朗。史文中解釋，各區發病風險預測值是團隊利用模型預測的結果，而九龍塘為交通樞紐，亦是高風險的因素。

團隊又預測，全港平均發病風險將會從昨日的0.66，至1月17日上升至0.77，即自新冠疫情以來最高風險時期（團隊把2020年7月27日，單日確診131宗個案定為最高風險）的77%。史文中補充，全港發病風險已經在政府收緊社交距離措施後降低，模型推測假如香港並無在1月7日收緊社交距離措施，今日全港平均發病風險將會是0.78。

稱準確率八成 1月起市民主動減出行

史文中稱，過往曾以預測數據與真實感染率比較，稱預測準確率超過八成。他認為，Omicron疫情發展到讓人擔心的階段，認為政府應該在未來一周加強在高風險區域加強疫苗及檢測資源，又認為政府宣布小學及幼稚園停課，可有助降低發病風險。他又表示，踏入1月後，根據「Apple地圖」的「移動趨勢報告」，駕車出行量比上月降低16.82%，步行量比上月降低19.09%，可見市民主動減少娛樂、購物等出行活動。

（新冠疫情）