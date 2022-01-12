5歲起可打科興 料過年後派員到校打針

稱家長多憂慮 有校長反對列復課條件

鳳溪第一小學校長朱偉林引述醫學數據，稱科興疫苗在兒童及青少年接種逾億劑，未見重大安全問題，且科興採用傳統滅活疫苗技術，副作用較復必泰疫苗輕。他說去年11月曾諮詢校內家長代表意見，他們支持學生打針，而現時本港出現變種病毒，朱相信更多家長願讓子女接種疫苗。朱稱當局派外展隊到校為學生接種疫苗，家長毋須額外花時間帶子女打針，有關安排亦讓學校易於管理，料措施有助推高接種率。

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，目前仍有很多家長對小童接種疫苗有疑慮，反對政府或將接種疫苗變成日後復課條件，盼政府盡快釐清。

兒童版復必泰未正式申請

孔繁毅：或涉供應問題

復必泰疫苗接種門檻仍為12歲，新冠疫苗專家顧問委員會成員孔繁毅昨日在港台節目《千禧年代》表示，復星醫藥曾向特區政府交意向書，表明會申請讓本港兒童接種復必泰疫苗，但未正式申請，估計或涉供應問題。他指出，兒童版本的復必泰中，抗原劑量為成人三分之一，但用以盛載抗原的溶劑分量則為成人二分之一，故兩者組合有差別。

至於可否從成人復必泰中抽三分一劑量供兒童接種，孔認為科學上可行，但應有更多數據及獲得輝瑞批准才實行，否則未能獲足夠理據支持，一旦發生副作用亦難以處理。

（新冠疫情）