有幼園派手作玩具 安排每周視像會面

校長：盼維持幼兒基本社交

藍田佛教金麗幼稚園校長楊劍欽說，學生今明兩日仍會返校，冀「用盡」暫停面授前的兩日時間，亦提前舉辦賀年活動，「疫下都想學生感受節日開心氣氛」。

她亦將向學生派發圖書、積木手作玩具和家長手冊，要求他們在假期後交回，希望幼兒維持適度親子和學習活動；幼師將每周與幼兒視像小組會面一次，「過往停課小朋友都想念同學，其實他們需保持與同學交流」。

楊又表示，疫情下有家長擔心子女學習進度，曾有數名K3（高班）家長提出讓子女留班，幼稚園則向他們解釋，同齡學生均面對相同問題，鼓勵家長對子女有信心，相信幼兒進步得快，「會叫他們不用擔心，學習和知識層面或有缺失，但這批小朋友自理和健康意識則很強」。

教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲表示，已有心理準備下月11日年假結束後，或因疫情發展未能即時恢復面授，故校內幼師已預備多一星期的網課教學材料，以備不時之需。她亦表示，留意到準備升小的K3學生較害羞，「他們無以往那麼多待人接物與各方面訓練，不願說話」，幼師會透過網課，包括唱歌和說故事等活動，讓幼兒停課不停學。

（新冠疫情）