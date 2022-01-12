幼園小學最遲周五停面授 小學校長：需教小一生網課規矩

陽性個案藥房東主（第12,966宗）的小六兒子，就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，該校昨發通告稱，一名小六生初步確診，他上周四及五（6至7日）曾返學，學校本周取消所有面授及網課，徹底清潔及消毒校舍。

林鄭：中學生自理力較強 可續面授

特首林鄭月娥昨早宣布幼小最遲周五（14日）停面授課，她稱，近日出現數名幼兒由家人感染確診的個案，相關幼稚園師生須送檢疫，形容年幼學生送入檢疫中心是「非常不理想」；加上近月有學校爆發上呼吸道感染個案，停課可保障幼兒避受感染。她表示，中學生自理能力較強，做妥防疫措施下可繼續面授課堂。教育局發通告稱，幼小學生年紀小，自理能力相對較弱，加上因年齡所限而暫未能接種新冠疫苗，「關注學生學習的同時，亦擔心他們受感染風險較高」。

津貼小學議會主席胡艷芬稱，距農曆年假仍有兩周，學校普遍會上網課維持教學進度，她稱學校具經驗相信問題不大，「每校新學年都總有新生，如小一、幼稚園K1，過去數月都是面授，轉網課後的硬件支援、家長溝通都要下工夫」。她稱，轉網課首一兩天，要指導學生網課規矩，或如何有效率地上網課等。胡艷芬稱，學校按情况編排網課時間表，節數不會跟足面授課，不希望學生長時間看熒幕，「對眼睛傷害大」，故重編時間表，每上一兩課節便有休息時間。

鳳溪第一小學校長朱偉林說，變種病毒對幼童有較嚴重影響，為減輕傷害，學生需減少社交接觸，故認為有需要停止面授。他說今次當局執行暫停面授課前提供數日緩衝，供學校及家長準備網課，特別是在幼稚園較少上網課的小一生，該校今日亦會舉辦網上小一學生家長會，向他們講解學校網課要求。

除一般課堂，朱說網課期間會為有特殊教育需要（SEN）、需接受言語治療等學生提供小組支援輔導；全校班主任亦每人獲發一部手機與家長聯絡，倘有家長反映學生在家情緒不穩，教師可直接連繫學生安撫。朱說，網課一定影響學生社交情意，對長期無法來港上學的跨境生尤其明顯，該校社工和班主任會以視像電話聯繫學生，雖然隔着熒幕，「好過見不到人，（只是）聽到把聲」。

中學校長會：盼中六生不再受打擊

中學生返學安排不受影響，中學校長會主席連鎮邦說，不少中學生已打針，支持當局按照專家指引讓中學維持面授，又稱農曆年假前是考試「高峰期」，得悉部分有跨境生的中學安排「異地同考」已甚具挑戰，倘當局一旦叫停課，將添中學壓力。連鎮邦又表示，中學文憑試（DSE）將至，今屆中六生是疫情以來最受影響級別，過去兩年因疫情不斷削減課時，「現在是中六生衝刺階段，希望他們不要再受打擊」，但他強調以學生健康為依歸，冀當局因應疫情適當安排。

未參與抗疫公務員可在家工作

另外，林鄭月娥昨日表示如有部門同事不屬核心抗疫者，可於家中經網上提供服務予市民，即WFH。公務員事務局昨日向部門發通告，講解WFH安排，稱部門可以按運作情况安排，由1月13日（周四），至農曆年後的2月4日（周五）期間實行。通告指出，在維持一般公共服務的原則下，各部門可把員工分成小組，輪流在家工作，但註明這種安排僅適用於不參與抗疫工作，但可以有意義地履行職責的人員。

明報記者

（新冠疫情）