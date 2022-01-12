國泰證實「客機去貨機返」 稱遵規定

林鄭：倘有證據違規 會採法律行動

國泰主席賀以禮向員工發放短片，指「客機去、貨機返」屬公司決定，會對此負全責，會全力配合港府調查。

國泰昨稱在符合規定下，機艙服務員去年7至12月期間，如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，其間完全與社區隔離，其後經只載貨客機返港，「期間國泰一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄」。

隨着Omicron出現，國泰指當局在去年12月29日更新相關規定，國泰亦隨即更改運作程序，由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離。國泰強調會因應最新疫情，與當局繼續檢視和調整運作程序。

貨機機組人員原獲豁免檢疫，但因接連有人員入社區後確診，港府去年底先後收緊安排，最終貨機人員在酒店檢疫由3天延長至7天。

（新冠疫情）