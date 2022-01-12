楊立門稱目睹去婚宴 林鄭：當時社區無Omicron

楊立門在文中指政府1月5日始公布收緊社交距離措施，生日宴於3號舉行，稱當晚全港有無數晚宴舉行，官員曾出席的宴會事後有人確診是「不幸」，而除非政府已發內部指引禁止高級官員出席所有社交場合，否則難以理解林太在上周四記者會上的憤慨。

林太上周稱對有官員仍出席大型聚會感失望，表明會採適當行動，其後稱已下令徹查涉事官員有否違規。她昨早主持行會前見記者，被問到楊立門文章時強調「時序很重要」，指首宗Omicron的本地感染在12月30日晚公布，翌日食衛局長陳肇始籲市民盡量不要出席人多聚會、盡量不要脫口罩拍照，強調呼籲是給社會，亦是給官員，尤其相關官員也有出席會議討論策略，更應遵守。

至於出席婚宴，林太指自己一般不出席別人婚宴，當日是「一丹獎」頒獎禮，典禮前她赴婚宴，花約10分鐘恭賀，又指楊立門若認為有關食肆沒有問題，說法太武斷。行政長官辦公室助理處長吳梓聰昨傍晚去信《南華早報》回應楊立門的文章，指楊似乎不掌握本港疫情最新情况，並說明有關婚宴在12月5日舉行，早於Omicron變種病毒流入社區。

15議員聯署倡「安心」可行實名制

15名立法會議員則聯署去信林太，建議多項以科技應對第五波疫情的做法，包括擴大「安心出行」功能，如採用實名制、自動記錄行蹤、實時上載到中央數據庫儲存、加入顏色警示功能等。創科局回覆稱，會密切留意防疫需要並考慮任何可行措施。

（新冠疫情）