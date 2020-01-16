患者干諾道西聚會點 「115號」應為「155」號 張竹君稱日前記錯 同場7至8人要檢疫

被問有否中聯辦人 張稱無資料

本報記者昨日到干諾道西155號地下3號，發現該舖位的兩道鐵閘均已拉上，舖位外不見有招牌。翻查網上資料，該地址於2019年1月曾為一間售賣洋酒葡萄酒批發及零售公司的門市，但該公司網站最新的門市資料，已沒有干諾道西的店舖。本報昨日致電王詩雅查詢，她咳了一聲後便掛斷電話。

包括王詩雅在內的兩名洪為民生日會染疫賓客，出席生日會前與另外3人在西營盤聚會「飲嘢」，張竹君日前稱聚會地址位於「干諾道西115號」，惟傳媒一直無法找到上址。張竹君昨澄清地點應為「干諾道西155號地下3號」，她指是自己記錯地址，而非患者提供錯誤資料，而有關地址屬私人地方，並非表列處所，沒有招牌，現場亦已拉閘。被問為何昨天才將干諾道西155號大廈納入強檢？她解釋，中心花了一些時間了解地址及確認是否屬表列處所。

張竹君稱上址擺放一兩張枱及梳化，供招呼朋友開會及飲食，有些人負責煮食或招呼，相信當時不會全部人都戴口罩，「好似屋企咁」，故列在場者為密切接觸者，除5名聚會者外，同場另外7至8人均須檢疫。

上址與中聯辦所在的干諾道西160號相隔兩個街號；有傳媒問及其中一名出席者是否中聯辦的人，張竹君回應稱沒個別出席者的資料，但她提及其中5人之後均有出席生日會。

（新冠疫情）