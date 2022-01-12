生日宴餐廳 林鄭指不符D類要求 引食環初步看法 重申查14官員有否違規

明報記者

本報昨向食環署查詢上述生日派對哪方面違規、餐廳最多容納多少人、共多少人出席生日會、多少人沒使用「安心出行」程式或出示針卡等，署方稱暫無補充。本報亦曾致電洪為民，同樣截稿前沒回覆。

林鄭月娥昨主持行會前見記者，被問涉事高官的調查進展、懲處是否包括問責下台時說，尚未收到調查報告，重申有關調查非法律上調查，而是紀律上調查，會查14人何時出席、逗留多久及在場做了什麼，會不偏不倚及嚴肅處理。

稱出席人數遠超餐廳容量

至於生日會有否違規，林太引述食環署初步看法稱，該餐廳根本不符D類食肆要求，指若不是擺好桌子，而是「流水作業式」，「怎麼可能滿足到對於D類食肆這麼嚴格的要求？」她提到生日會有214名賓客，遠超餐廳容量，稱食環署很快會公布初步調查結果，強調必須確保食肆跟足規例，需要時會採取執法行動，違例者不論是餐廳、持牌人或賓客，都要面對罰款或審訊，確保法例得以執行。

政府對D類食肆要求包括宴會上限240人，當中至少三分之二人已打第一針疫苗，並須用安心出行。入境處長區嘉宏據報進場時未有用安心出行；曾出席生日會的朱偉星醫生稱自己沒有掃安心出行，並指餐廳沒有人檢查針卡。

張竹君稱涉事餐廳閉路電視沒運作

衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前稱，舉辦生日會的灣仔餐廳並無閉路電視，惟傳媒發現餐廳內外有多支閉路電視鏡頭。張竹君昨解釋，涉事餐廳非開業很久，雖有閉路電視，但沒有運作，外面走廊的閉路電視則拍攝不到餐廳入口情况。她透露，是由街道的閉路電視確定患者當日到場時間。

另外，香港賽馬會昨稱前晚接獲衛生防護中心通知，一名於本月9日確診及兩名於本月10日初步確診新冠病毒陽性者，曾於1月1日到訪跑馬地馬場快活看台3樓百萬廂房，廂房昨起暫停營業至另行通知，已聯絡當日訂座的會員通知賓客。當日賽馬在沙田馬場舉行，據悉確診者在廂房出席婚禮及婚宴。

張竹君昨稱36歲女子（第12,977宗）本月4日被送入檢疫中心，本月9日發燒，由於她1月1日曾到百萬廂房，故將地方納入強制檢測，但指上述地方不太高危。上述女患者在中環卑利街榮源茶行工作，是王詩雅母親（第12,821宗）的非同住家人，王母上月31日曾與免檢疫國泰空姐的母親（第12,754宗）在陸田園聚餐，王詩雅則有份出席百人宴。

（新冠疫情）