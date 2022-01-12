第五輪抗疫基金40億元 飲食界望新年前收「救命錢」

第四輪作藍本 周五闡細節

林太稱，第四輪防疫抗疫基金一年前完成，近一年疫情相對較平穩，現時疫情逆轉，要採取嚴厲防疫手段，故推出第五輪防疫抗疫基金。她指有關基金現結餘約40多億元，足以推行第五輪補助，若不足會向立法會財務委員會申請撥款。

林太希望盡快發放補助金，指最容易的方法是以第四輪防疫抗疫基金為藍本，譬如以食肆樓面面積分級提供補助金，美容院則以美容師數目分級，但補貼銀碼將會不同。她解釋，政府上一輪收緊的防疫安排，處所關閉了100多日、食肆禁止堂食70天，今次是上周五才開始收緊措施。

飲食界議員張宇人形容林太重啟支援「快狠準」，惟稱業界更需要重開晚巿，期望恢復未收緊社交距離措施前模式，否則希望食肆可放寬全日營業12小時，如朝6晚6或朝11晚11，亦希望政府協助飯盒供應商等相關行業。批發及零售界議員邵家輝提到禁堂食後，零售業晚上6時後也生意大減，建議政府派5000至1萬元電子消費券，又指停業處所的周邊行業，如食肆的海鮮供應商等同需協助。

稻苗學會主席徐汶緯認同以第四輪防疫抗疫基金作藍本，指政府已掌握上次申請資料、行政經驗，期望可在農曆新年前發放「救命錢」。飲食業職工總會稱，以酒席為主的中式酒樓及宴會廳最近削減兼職人手，並要求全職員工停薪留職，希望政府向從業員提供現金津貼渡困境。

美容業望看齊食肆營業至6時

香港美容業總會創會主席葉世雄則認為40億元不足援助受影響處所，最重要是別再要求處所停業，「停業無意思、無用、不合時宜，我們寧願你睇齊食肆要求，畀我哋開業到（傍晚）6點」。演出業協會則希望政府延續即將到期的扶持措施兩年，另為擬於今年舉行演唱會的每間合資格公司提供最少10萬元支援。體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛去信特首，建議按面積計算健身中心及體育處所的津貼額，並提高電影業界的津貼額等。

（新冠疫情）