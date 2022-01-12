中信証券多兩染疫 1人曾去兩健身室婚宴

北角空姐引發的群組中，有患者在北角中信証券工作，該公司昨再有兩人確認陽性，其中一人為48歲男子（第12,985宗），住北角建華街楓林花園三期，曾於本月2日到中環中國工商銀行大廈PURE Fitness健身，4日及5日到FIT24北角店健身，4日下午到銅鑼灣工聯會醫療中心針灸，3日晚曾到尖沙嘴維港皇宴ClubONE出席晚宴，當晚共8圍，與患者同枱客人須檢疫。另一名確診的52歲男職員住美孚新邨，月初曾到四寶食堂，中信証券累計4名職員及1名訪客染疫。

崇光多一人中招 涉空姐疫鏈

另外，北角空姐群組中的44歲印傭（第12,903宗）住將軍澳安寧花園，其女僱主及少主已確診，另一名同住家人昨檢測呈初步陽性，該人在銅鑼灣崇光百貨地下YSL店工作，1月4日最後上班，6日送往檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，此患者多在倉庫工作，並會購買食物在倉庫進食，與日前確診的崇光女售貨員（第12,945）不相識，由於後者於月28日最後上班，相信她染疫較大可能與屯門藥房相關。

大埔美新5D室添一宗

空姐群組另涉及大埔美新大廈5D單位，該單位已有3人確診，一名同住的40歲男子亦初步陽性，他在艾奕康有限公司工作，4日曾到日出康城地盤巡查，翌日到佐敦明珠廣場10樓培訓，當局將跟進當日一同培訓的學員；因應其家人已確診，他於7日已被送往檢疫中心，其後於周日（9日）喉嚨痛，翌日送往急症室並檢測呈陽性。

（新冠疫情）