屯門檢測打蛇餅 輪候逾句半鐘 區內檢測點今增至8個

預約較遠檢測站 市民：好過排幾個鐘

安定友愛社區中心昨中午12時開放，約12時半，工作人員稱近300人排隊，至少要輪候1.5小時，建議遲來的人乘輕鐵到車程約15分鐘外的兆禧苑流動採樣站，又稱兆麟社區會堂的社區檢測中心免預約名額已滿。

27歲莫小姐在採樣站開放前15分鐘到場，前方至少200人排隊。她說幾乎每日途經愛定商場，過往每周至少3日到商場用膳，故須強制檢測。對於須6次檢測，她說已預約較遠的兆麟社區會堂，「遠啲好過排幾個鐘隊」。

社區檢測中心預約系統網頁顯示，截至昨晚6時半，兆麟社區會堂今明兩日預約已爆滿，後天及周六則顯示有小量名額。

愛定商場人流大減 商戶叫苦

愛定商場東亞大藥房一家四口均驗出陽性，望月樓群組最先確診的男機艙服務員上月27日曾到訪該藥房。鄰近藥房負責人巫先生說近日商場人流大減，「無人夠膽行過嚟」。據觀察，藥房所在的走廊甚少有人經過，巫說一定要繼續營業，否則「人哋以為你身有屎」。時裝店店員梁小姐說，商場近一兩天午膳時段人流減少約三分之二，估計生意額少一半，該店已推全場八五折優惠，但作用不大，現時已無計可施，盼第五波盡快過去。

張竹君稱，兆麟社區中心昨起一連7日開朝八晚十，安定友愛社區中心地下有蓋操場今起開朝八晚八，建生社區會堂的檢測站則開朝十晚八，另今起會開放5個流動站，一連三日開朝十晚八，包括友愛體育館、友愛足球場、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心和大興社區會堂。

屯門檢測商料昨達檢測負荷上限

政府認可檢測承辦商「相達生物科技」昨日在屯門負責開設兩個檢測站，公司創辦人招彥燾稱，估計屯門昨約有1萬人前赴檢測，已達檢測中心負荷上限，市民要排隊一兩小時。他說政府已安排今日在區內增加檢測站，料檢測量增至2萬至3萬個。

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