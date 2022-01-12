藥房家多兩中招 子病發後返學 住同區竹篙灣保安初陽 張竹君：屯門或有隱形傳播鏈

四口無打針病毒量高 母子求診未獲檢測

本港昨增21宗陽性個案，包括8宗本地感染。愛定商場東亞大藥房一家四口染疫，衛生防護中心昨公布，住屯門嘉悅半島的44歲男機艙服務員（第12,611宗）上月27日到該藥房買洗頭水，逗留約5分鐘，曾見過47歲藥房東主（第12,966宗），雙方均戴口罩，基因分析顯示二人病毒100%相同，懷疑東主當日染疫。

特首林鄭月娥昨稱藥房染疫4人全部沒打針，受感染後病毒量高。4人當中，東主最先於1月1日病發，其11歲兒子及45歲妻子分別於本月3及5日發燒，二人分別到屯門黃金海岸商場莊柏醫療向醫生張思敏求診，沒獲安排檢測，母子至昨日被列初步陽性；至於最先確診的20歲女兒（第12,945宗）1月8日病發，同日因一宗曾到崇光百貨的個案而要強制檢測，始被揭染疫，觸發其餘3名家人送往檢疫，相繼發現染疫。

藥房東主的兒子在屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學讀6年級，1月4至5日請病假，至6及7日回校上課，並乘校巴放學。東主妻子於1月7日曾到屯門官立中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學交表格。

空少藥房東主接觸皆戴罩

張：不排除戴口罩仍傳播

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，男機艙服務員和藥房東主可能在藥房接觸時傳染，以往機場也曾發生只是路過、不是很近距離傳染的Delta個案，Omicron傳播力或更強，不排除戴着口罩仍傳播。藥房東主的妻兒求醫但沒檢測，她說這屬醫生的臨牀判斷，估計早前本港有一段時間沒本地個案，醫生或認為求診者不可能感染新冠病毒，但現時情况已不同，呼籲醫生若遇感冒徵狀者要安排檢測。

此外，一名51歲竹篙灣檢疫中心女保安昨初步陽性，她在營內負責為檢疫者派物資、拿行李等，亦會隔紗窗回答檢疫者問題，當局正調查她曾否接觸患者。她住寶田邨第3座，張竹君表示近日不少個案在屯門居住或生活，懷疑屯門有隱形傳播鏈，不排除女保安在社區感染。

梁子超：學校高危 易跨家庭傳染

應增深喉唾液包助驗毒

呼吸系統科專科醫生梁子超說，男機艙服務員和藥房東主見面時均戴口罩，但不能確保不會傳染，而藥房東主的兒子發病後曾上學，該校「很高危」，因學生人數眾多，學童之間接觸通常亦較多，一旦曾發生傳播，很易造成跨家庭傳染，會令病毒在社會急速擴散。

至於私家醫生未為藥房東主妻兒驗病毒，梁子超認為早前不少學童患上呼吸道感染，且政府只發電郵給私家醫生呼籲為病人驗病毒，宣傳不足。他認為除了靠私家醫生，政府亦應增加深喉唾液樣本包，因不少人或不願在新年期間求醫，且不少檢測站大排長龍，部分人或因此不驗病毒。他又說，與其他區一樣，屯門居民要盡量留在家中，若有病徵要盡快檢測，企業若不能安排員工在家工作，也應安排彈性上班時間，避免大批打工仔在同一時段午膳。

明報記者

（新冠疫情）

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