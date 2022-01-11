逾百演唱會受影響 業界料失逾2億盼支援

香港演出業協會副主席許冰心昨日在港台節目《千禧年代》表示，今次收緊防疫措施影響遠不止14天，往後3至6個月的演唱會現時亦不敢賣票，因正等候政府公布往後安排，而現時表演場所入座率上限為85%，業界擔憂一旦重開，上限會減少至50%，變相令部分觀眾無法入場，安排退票亦涉額外開支。

許冰心解釋，一場演出的籌備連製作需時9個月，演出前3至4個月開始出售門票安排，初步估計逾百場演唱會受影響，門票收入至少損失逾2億元，加上墊支的租金及製作費，無法收回已投資的金額對業界構成極大壓力。她指業界生存空間愈來愈小，突如其來要關閉場地也令業界在未復蘇下再受打擊，希望政府扶持，包括取消康文署場地時可獲豁免「殺訂」金額、推出防疫基金支援業界。

飲食界促按食肆面積發津貼

行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人在同一節目稱暫停晚市堂食後，估計大部分業界只剩兩成生意，損失50多億元；即使措施只維持兩周，早前的訂座已無法恢復，新鮮蔬菜食材亦已浪費，而他對社交距離措施只維持14日並不樂觀，建議政府按食肆面積發放津貼、增加百分百擔保貸款額。

（新冠疫情）